Ernesto Corti y el cuento soñado

El argentino Ernesto Corti llegó en junio de 2016 con una maleta llena de optimismo al banquillo del Santa Tecla, procedente de las inferiores del Toluca de México. De frente tenía un reto mayúsculo, después de que los verdiazules ya habían ganado un título de Liga Mayor bajo la dirección de Osvaldo Escudero.

Sin mucha experiencia dirigiendo a equipos de primera división, "Carucha" Corti debía liderar un proyecto rentable que apostará por el crecimiento futbolístico del cuadro tecleño, tras consolidarse como un equipo serio en la primera división. Un año y medio después lo ha logrado.

En sus primeros dos torneos, ha rentabilizado su trabajo con dos títulos ganados en finales consecutivas ante el Alianza y ahora también se encuentra a las puertas de conseguir el tricampeonato contra los paquidermos.

Para Corti esta podría ser la gran chance de su carrera. Ganar un tricampeonato no es cosa sencilla, aunque el mismo estratega considera que el equipo ya ha dejado su huella en el balompié nacional.

"Este equipo ha llegado a cuatro finales en los últimos cuatro últimos torneos. Entonces, es muy meritorio lo hecho por el club, jugadores, cuerpo técnico y toda la familia que compone la familia de Santa Tecla", valoró Corti.

El estratega argentino aseguró que el equipo se encuentra bien y que nada más se debe pensar en ganar, aunque consideró que sufrir por primera vez una derrota en una final como estratega tecleño no implicaría el acabose del equipo.

"Nosotros tenemos en claro que no nos cambia ni un buen resultado ni uno malo. Aquí todo el mundo tiene que venir, sea cual sea el resultado. Tiene que venir a los entrenamientos a disfrutar esta profesión en el buen sentido, con profesinalismo y seriedad", aseveró el gaucho.

De igual manera, Juan Barahona, zaguero tecleño, aseguró que sería muy meritorio obtener el tricampeonato gracias al trabajo de Corti, por lo que agregó que el equipo mantenerse concentrado para alcanzar el objetivo.

"Gracias a Dios, se me está dando la oportunidad de llegar a las finales. Gracias a Dios, se me están dando bien las cosas y ojalá sigamos en esa racha de poder seguir ganando finales, de poder seguir haciendo muy bubien las cosas ojalá el domingo no sea la excepción", manifestó el zaguero perico.

En esa misma línea, Lorenzo Frutos, delantero tecleño, externó su deseo de continuar la racha perfecta con el estratega argentino, aunque consideró que no será una encomienda fácil.

"Ojalá se pueda dar esa victoria que queremos, y si es tranquilamente, es mejor todavía. Pero es una final y creo que va a ser un partido muy disputado. Los dos equipos vamos a entrar muy motivados", sostuvo el paraguayo.

CUATRO TÍTULOS

El trabajo de Corti es meritorio desde el punto de vista liguero. Sin embargo, toma mayor importancia al considerar que también ya fue campeón en la pasada final de la Copa El Salvador, tras vencer al FAS en la final por 1-0.

"Hemos ganado ya un torneo de Copa, pero pareciera que la Copa no existió, porque la ganó Santa Tecla. Si la hubiera ganado otro equipo, pucha, le hubieran dado una importancia terrible. Pero como la ganamos nosotros, pareciera que la Copa no fue importante. Y para nosotros fue importante", crítico el estratega argentino.

El entrenador tecleño ya se da por servido en el conjunto tecleño, aunque su camino apenas empieza. El domingo podría lograr un nuevo campeonato y dejaría listo el vaso para buscar un nuevo refil de gloria.