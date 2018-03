Ernesto Corti no cambiará el libreto del Santa Tecla para juego de vuelta

El técnico del Santa Tecla, Ernesto Corti, está tranquilo a pesar de la derrota que su equipo sufrió en el partido de ida de las semifinales del torneo Apertura 2017.

A criterio de Corti, todo está bien, dentro de lo normal, y esperando el juego de vuelta de la competencia

"Todo normal, el equipo que jugó el otro día está trabajando en la recuperación y el resto del grupo trabaja normalmente. La idea es estar al cien por cien para el partido que viene, con los jugadores que podemos contar", comentó el entrenador argentino.

Corti descartó totalmente a Gilberto Baires, al portero mexicano Joel Almeida e incluso a Roberto Carlos Domínguez quien a inicios de esta semana dijo que cree estar listo para jugar.

"Baires, Almeida y Domínguez no están para jugar, pero sí Diego Chavarría, quien desde hace dos partidos está para jugar. Por el momento aún no tengo definido el grupo, tenemos trabajo sábado y domingo en la mañana vamos a definir el tema (del 11 títular)", agregó el doble campeón nacional.

Las bajas han sido un tema que ha golpeado mucho al Santa Tecla en el actual torneo, pero a pesar de ello el grupo está animado y cree que pude llegar más lejos en el torneo.

Sobre el partido anterior dijo que el rival jugó bien, y que al igual que ellos tuvieron varias llegadas, aunque reconoció que en el caso del Santa Tecla pudo haber concretado una chance y llegar con mayor tranquilidad al juego de este domingo.

"Nos pudo haber ido mejor, pero ello tuvieron una y anotaron. Jugaron bien, nosotros también jugamos bien, pero no nos alcanzó para lograr un mejor resultados", agregó el míster de 54 años quien en su época de jugador debutó con el Instituto Atlético Central.

Corti confía en lograr el triunfo y avanzar a la final. En los minutos finales de la sesión de entrenamiento de este viernes en el estadio Las Delicias, el equipo y el cuerpo tuvo una reunión con el vicenpresidente del club, Guillermo Figueroa. Fue lejos de la prensa, al costado sur de la cancha, pero Corti no quiso dar detalles de los platicado. "No fue nada, tampoco puedo decir lo que hablamos, pero no se habló de nada especial", finalizó entre sonrisas.