Ernesto Corti adelanta fichajes del Santa Tecla

El técnico del Santa Tecla, Ernesto Corti, comentó sobre algunas nuevas piezas con las que contará el cuadro colinero para el Apertura 2022.

El estratega habló en el programa Güiri Güiri al Aire que contará con jugadores con los que ya compartió en el pasado, como Kevin Sagastizado y Andrés Quejada.

“Andrés Quejada es un jugador que se va a incorporar con nosotros, Kevin Ayala, jugadores que ya conozco y sé que es lo que me pueden dar, hay otros nombres importantes… Kevin Sagastizado, que lo tuve en Águila, Víctor García… o sea vamos a tratar de armar un equipo competitivo y dependerá del trabajo de pretemporada, la mayoría de los jugadores me conocen, saben lo que quiero y pienso y esperemos no tener ningún inconveniente y arrancar bien el torneo”, declaró.

Además Corti agregó que también contarán con un jugador que estuvo en uno de los dos finalistas, Águila o Alianza, sin embargo no reveló su nombre, solamente indicó que no vio minutos en la final.

“Estuvo en la final, pero no jugó, no le tocó jugar, pero son jugadores que ya los conozco”, señaló.

El técnico reconoció que uno de los objetivos del Santa Tecla para el próximo torneo es armar un equipo competitivo para clasificar a la siguiente ronda.

“Estoy tratando de armar junto con la directiva un equipo competitivo para que el equipo vuelva a clasificar y retomar lo que en algún momento estuvo Santa Tecla. Me voy a reforzar con gente de experiencia”, expresó.

El timonel comentó que el Santa Tecla iniciará su pretemporada este miércoles, aunque no lo hará con el plantel completo.

“Mañana arrancamos la pretemporada, solamente nos faltarán algunos jugadores que se contrataron, ahora el último y que jugaron la fase de semifinal y final, se merecían un descanso, pero con la mayoría vamos a empezar mañana la pretemporada”, indicó.