Ernesto Corti: “Para nosotros el Alianza no es el rival a vencer”

Ernesto Corti, técnico del Santa Tecla, destacó el aporte colectivo de sus jugadores, en el triunfo de esta noche sobre el Alianza por 0-1. El argentino disputará una nueva final con los tecleños, esta vez de Copa El Salvador."Este grupo siempre nos sorprende con algo, son grandes personas y profesionales, el mérito es para ellos", dijo el timonel, que se sumó hoy mismo al grupo luego de un viaje a su país para atender asuntos personales.Aceptó que al principio la Copa El Salvador no era un torneo que parecía tener futuro, pero que hoy es un honor estar en la final."Nos deja motivados esta semifinal. La Copa inició como un torneo que parecía no tener importancia, pero luego sí le dieron seriedad", externó.Y le restó importancia al dominio que ya tiene sobre el Alianza en la serie particular."Para nosotros el Alianza no es el rival a vencer, lo son todos los equipos. Esto no nos tiene que alejar del camino, dimos un paso importante pero falta el torneo para terminar el año. Si creemos que ya tocamos el cielo con las manos estamos equivocados", concluyó.