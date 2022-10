Ernesto Corti: "No pienso irme de Santa Tecla"

Luego de cerrar como el peor equipo de la primera vuelta en el torneo Apertura 2022 tras cinco derrotas consecutivas, el técnico del Santa Tecla, Ernesto Corti, brindó declaraciones a la prensa para confirmar su continuidad en el equipo.

"Para despejar dudas, no me pienso ir, porque de la misma manera que me tocó estar en Santa Tecla y lograr cosas importantes, de la misma manera seguiré ahora buscando darle la vuelta y encontrar buenos resultados para que el equipo retome la confianza", dijo Corti de manera contundente.

El técnico argentino de 59 años asumió la responsabilidad del momento que vive Santa Tecla en el torneo donde tras cinco derrotas le han metido 14 goles. "Si el equipo no gana es responsabilidad mía, yo formé este equipo con total libertad y por eso asumo la responsabilidad", expresó.

"Las conclusiones de la primera vuelta son malas, malísimas porque no tenemos ningún punto, tenemos 14 goles en contra y cinco a favor, el único positivo que tenemos es que hemos hecho goles en todos los juegos. Tenemos que mejorar para que el equipo vuelva a tener orden, que tenga la confianza y en eso vamos a seguir trabajando", agregó.

El "Carucha" , campeón en dos ocasiones con el Santa Tecla en la primera división, aseguró que no existen problemas internos en la plantilla.

"Cuando los resultados no se dan hay un montón de cosas, que se trabaja mal, que hay problema en el camerino, y no hay problema en ningún lado, solo hay problemas en nuestra cabeza, tenemos que retomar la confianza que tuvimos el otro torneo que ya desapareció", aseguró.

"No habrá cambios, es algo atípico no solo en El Salvador, sino en cualquier lado, que el entrenador pierda cinco partidos y siga al mando. No pienso irme. Hubo un montón de comentarios de que jugadores se iban a ir, pero no se irá nadie", sentenció.

UNA SEGUNDA VUELTA LLENA DE RETOS

El panorama para Santa Tecla en la segunda vuelta del torneo pinta difícil. El margen de error es muy corto para que el conjunto de Corti consiga la clasificación a la postemporada. Los primeros rivales serán FAS, Marte y Metapán, por lo que los colineros tendrán que aferrarse a no tener nuevas derrotas.

"Faltan cinco partidos, vamos a luchar por ellos, no es que no hayamos luchado, hemos sido superados, a veces porque nosotros lo hemos permitido pero eso ya quedó en el pasado. Sí es un bache bastante profundo, por su puesto que nos mantiene ocupados buscando de encontrarle la vuelta. Le damos la confianza pero a veces uno trabaja y los resultados no se dan", expresó Corti.