Ernesto Corti: “Ante Alianza no es un partido más”

Distante de la prensa y certero en sus declaraciones. Así se manejó el timonel argentino en este año al frente del Santa Tecla. Llegó al plantel tecleño en julio de 2016, luego de que el mexicano Carlos de los Cobos decidiera no venir al cuadro periquito.

El exseleccionador nacional, Aníbal "Maño" Ruiz (Q.D.D.G) lo recomendó para el plantel tecleño y antes de meterse en esta aventura en El Salvador había dirigido a la categoría sub 20 del Toluca de México. Calzó perfecto en el proyecto tecleño y este domingo jugará su segunda final consecutiva contra Alianza.

¿Qué piensa de la oportunidad que tiene para dirigir su segunda final con Santa Tecla?

Estoy orgulluso de mis jugadores. Hicieron dos grandes series de cuartos y semifinales ante grandes rivales. El equipo entregó todo en lo físico y futbolístico para llegar hasta final. Estoy muy orgullos de dirigir a estos jugadores.

¿Qué hay de especial en el trabajo de Corti con dos finales consecutivas en el fútbol nacional?

Lo especial es que tenemos un muy buen grupo de jugadores. Esa es la gran cuestión. Llegué a un plantel con buena riqueza técnica, con buen corazón y buena gente. Entonces, las cosas se hacen mas sencillas.

¿Jugar dos finales seguidas ante Alianza es solo tema de las circunstancias o tiene algo de singular?

No, no es un partido más. Este juego no, los de liga sí. Ya jugamos una final el año pasado y ahora volvemos a jugarla. Será difícil para los dos. Alianza es un gran rival, como lo es FAS y Águila. Trataremos de llegar bien a ese partido.

¿Incide no tener a Sebastián Abreu para esta final?

En el torneo pasado Abreu fue una parte importante de este equipo, sobretodo en la liguilla, pero hoy no está, así que el equipo está bien en este momento. Él debe estar muy feliz en este momento, porque también es parte de esto. Hemos recibido mensajes de él, apoyándonos.

¿Cuál fue la clave para dejar fuera al Águila?

La personalidad del equipo para jugar, para buscar el partido, pese a que a los cuatro minutos ya nos habían marcado un gol. Pero el equipo siguió jugando. Sabíamos que en cualquier momento íbamos a quedar mano a mano con el portero