Ernesto Allwood: “Como Primera División debemos tomar medidas”

El presidente de la Primera División de Fútbol, Ernesto Allwood, manifestó su condena y repudio a los violentos disturbios que protagonizaron algunos aficionados de FAS y Firpo antes del encuentro de estos dos equipos y dijo que tomarán acciones.

"Una vez se investigue, debe castigarse a esa gente. Sin duda, tienen que pagar por los hechos que han cometido y nosotros en la Primera División lo que tenemos que hacer es buscar la forma de prevenir que sucedan este tipo de cosas", dijo vía el dirigente del Alianza y cabeza de la Primera División.

Los representantes de los equipos en la primera división se reúnen todos los lunes para confirmar, entre otras cosas, la programación de la fecha del fin de semana siguiente, pero esta vez tomarán como punto más importante la discusión de los disturbios.

De igual forma, enfatizó en que deben buscarse acciones que orienten a la solución de estas situaciones, aunque cree que jugar sin afición rival o a puerta cerrada no son precisamente alternativas.

NO A JUGAR A PUERTA CERRADA

"Por un hecho aislado, por un par de delincuentes no vamos a jugar a puerta cerrada, no vamos a permitir otro tipo de cosas. Debemos tomar medidas en el sentido de hacer una campaña de no violencia, identificar a las personas que comúnmente generan este tipo de actos para buscar el no ingreso de estas personas al estadio", comentó.

Los incidentes del sábado, en que varios aficionados resultaron heridos y trascendieron videos de un hincha pampero que fue golpeado en la cabeza, deben ser indagados por las autoridades para luego tomar medidas, amplió Allwood.

"Primero, debe investigarse qué es lo que sucedió. Ahí vamos a necesitar colaboraciones de todas las personas que pudieron estar ahí, grabaciones, videos, y la investigación debe ser de parte de los organismos responsables", expresó.

Aparte de identificar a los promotores de violencia en las afueras y dentro de los estadios, Allwood considera que otra opción es reunirse con los integrantes de las barras organizadas, para discutir el tema.

Por el momento dijo que no se sabe si habrá presencia de miembros de la Policía Nacional Civil o de la Unidad del Mantenimiento del Orden en la reunión de los integrantes de primera división de este lunes, aunque no es algo que descarte.