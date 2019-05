Erling Haland, el noruego de Leeds que hizo historia al marcar 9 goles

En una goleada histórica de la selección de Noruega por 12-0 ante Honduras en la Copa del Mundo Sub-20 de Polonia, el delantero Erling Braut Haland alcanzó un récord al marcar nueve de las doce dianas de su equipo en un juego de escándalo.

En la jornada final de la fase de grupos, el goleador del Salzburg de Austria se desahogó de la sequía tras la temprana eliminación del combinado de su país en el grupo C que comparte con Uruguay, Nueva Zelanda y la misma Honduras.

De los nueve goles marcados por Haland, solo uno fue de penal. El resto vino de todos los gustos y colores para terminar de eliminar a una selección catracha que no marcó ni un solo gol en toda la fase de grupos. Además, es de destacar que con el jugador noruego se ubica como tercer goleador histórico de las copas del mundo Sub-20.

Por detrás de Javier Saviola de Argentina con 11 goles y de Adaílton de Brasil con 10 goles, Erling Braut Haland se ubica tercero con nueve goles en la tabla de goleadores históricos de los mundiales Sub-20. Pero sostiene el mejor promedio de tres goles por encuentro, ya que fue titular en los primeros dos partidos, pero quedó sin anotar.

Así fue la goleada de Noruega a Honduras

El delantero de 18 años -cumple 19 el 21 de julio- es de nacionalidad noruega, selección a la que representa y con la que está concentrada en Polonia disputando el Mundial sub 20, pero nació en Leeds, Inglaterra.



Esta circunstancia se debe a que en Reino Unido hizo carrera su padre, Alf-Inge Haaland, que jugó más de 10 años en clubes como el Notthingham Forest, el Manchester City o el mismo Leeds, lo que le llevó a sumar más de 181 encuentros en Premier League actuando como centrocampista o lateral derecho.



El noruego también es recordado por una de las polémica más recordadas de la historia de la Premier, la que mantuvo con Roy Keane que comenzó en un encuentro en Manchester United y Leeds en 1997, cuando el irlandés se rompió el ligamento cruzado anterior en un cruce con Haland.

Cuatro años después, en un Derbi de Manchester, Keane se cobró la venganza lesionando de gravedad a Haland tras una dura entrada de la que dijo no arrepentirse años después: "Hay cosas que lamento en mi vida y esa no es una de ellas", explicó en su biografía The second half.



Por ello, el joven Haland es aficionado de Leeds, club con el que él mismo ha confesado que le gustaría conquistar la Premier League, según dijo en una entrevista con Aftenposten, un periódico noruego: "Mi sueño es ganar la Premier con el Leeds. Además, mi objetivo también es convertirme en un futbolista mejor de lo que fue mi padre".