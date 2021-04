Erivan Flores, sobre el Alianza-FAS: "Tenemos la oportunidad de estar arriba"

El FAS quiere ganar el choque del próximo miércoles ante Alianza en el estadio Cuscatlán en el partido cumbre de la fecha. quienes quieren el desquite por lo que sucedió en el Quiteño semanas atrás.



Los jugadores de FAS, Erivan Flores y Dustin Corea brindaron declaraciones en la previa del partido estelar de la séptima jornada donde se juega el liderato del grupo A en esta segunda fase del torneo.



"Es un partido muy importante, bastante interesante. Vamos a tratar de mostrar nuestras virtudes y quien quita, poder traernos los tres puntos a Santa Ana", dijo Flores.

Dustin Corea fue el anotador del último encuentro entre FAS y Alianza, donde los tigrillos se llevaron los tres puntos. Foto: Julio Umaña, El Gráfico



El FAS, por otra parte, intentará sumar de tres en condición de visitante, donde suman dos empates y una derrota. Hasta el momento, los buenos resultados en el estadio Quiteño, mantienen al cuadro felino en el segundo puesto de la hexagonal.



"Nos está costando un poco (sumar) de visitante, pero mañana tenemos la oportunidad de conseguir los tres puntos, hacer las cosas de la mejor manera y poder estar arriba", explicó Erivan.



Durante los últimos encuentros, el FAS del "Zarco" viene obteniendo una buena renta de goles, pero la zaga no ha logrado mantener el cero.

"Estamos muy bien en la parte de arriba, estamos anotando las oportunidades que se nos presentan y quizás estamos cometiendo algunos errores atrás que los estamos trabajando en la semana haciendo hincapié en el tema y mejorarlo para la fase final del torneo", comentó el mediocampista de FAS.

Dustin Corea



Dustin Corea, el anotador del gol del triunfo en el partido de ida no se fía del buen momento del equipo y espera un partido complicado ante el vigente campeón.



"Sabemos que Alianza es un equipo que nos va a complicar. Sin importar que los dos equipos anden bien o mal sabemos que enfrentarlos es otro tipo de partido", expresó Corea.



El volante zurdo del cuadro santaneco resalta el buen momento que está atravesando FAS en el certamen con muchos goles a favor en las últimas presentaciones.



"La clave ha sido el esfuerzo de todos. Cada uno está poniendo de su parte y eso es lo que necesitamos. El equipo tiene toda la confianza en casa y el resultado contra Jocoro en Tierra de Fuego fue algo positivo para nosotros también así que en último resultado contra Marte nos ayuda para encarar el duelo frente Alianza", comunicó.



A pesar de la magnitud del choque de este miércoles, el atacante enfatizó que quedan más rivales y partidos para finalizar la fase regular de la mejor manera.



"No es solo contra Alianza la responsabilidad que tenemos, sino que también con el resto de equipos del grupo como: Firpo, Once Deportivo y Jocoro. Así que vamos partido a partido pero el equipo lo veo muy bien", agregó Dustin.