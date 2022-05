Eriq Zavaleta no estará con la selección en Liga de Naciones

Todo apunta a que la primera baja legionaria para los duelos de Liga de Naciones será el central del Galaxy Eriq Zavaleta. Así lo confirmó el técnico Hugo Pérez en entrevista al programa Fanáticos Plus el jueves por la noche en la que afirmó que el jugador le ha pedido tiempo debido a la falta de ritmo y a la necesidad de ponerse a tono para rendir en mejor forma.

"El único que probablemente no viene es Zavaleta. No está jugando en el primer equipo pero si en la Open Cup y está sacando su licencia de técnico y trabajando con las academias del Galaxy", dijo el estratega salvadoreño.

Agregó además que Zavaleta "me dijo que no está en forma porque no está jugando mucho y quiere hacerlo para que le den oportunidad en el primer equipo".

El técnico Hugo Pérez recordó que "para mí lo más importante es que todos estén y al final no voy a tener a nadie por obligación".

La selección ha comenzado microciclos para preparar los próximos duelos de junio ante Granada y Estados Unidos por la Liga de Naciones de la CONCACAF.