Eriq Zavaleta: “Este será uno de mis momentos favoritos e importantes de mi carrera”

Eriq Zavaleta debutó con la selección de El Salvador el pasado mes de junio y desde entonces ha sido uno de los referentes de la era de Hugo Pérez. El central habló un poco sobre el partido en el que la Azul se medirá a Estados Unidos, país en el que Zavaleta nació y lo especial que será disputar ese duelo.



¿Qué significa para ti el enfrentarse ante Estados Unidos en el primer partido de las eliminatorias? Un país que también es tu casa.

Para mí será interesante pero emocionante jugar ante Estados Unidos. Obviamente siento mucho amor por ambos países pero por ahora ellos son los rivales. Mis compañeros y yo queremos ganar y estamos entusiasmados por este duelo. Es una gran oportunidad empezar en casa las eliminatorias ante un gran equipo, vamos a competir y a ver que pasa.



¿Cómo evalúas a la selección de Estados Unidos?

Creo que son un gran equipo, tienen varios jugadores que disputan la Champions League y otras competiciones europeas en clubes grandes de ligas grandes, sabemos eso; pero así también los tienen otras selecciones como México y no tendremos miedo, iremos tras ellos, estamos en casa y creo que es importante salir a ganar en cada partido y eso es lo que haremos.



La selección estadounidense tiene a algunos jugadores que pertenecen a equipos de la MLS. ¿Qué sientes al jugar ante estos futbolistas que ya conoces?

Conozco cómo juega cada futbolista de Estados Unidos, los he estado viendo jugar desde hace mucho tiempo, he jugado con ellos y contra ellos. Estoy emocionado, será un juego divertido para mí, poder jugar con algunos de esos jugadores, será un honor compartir el campo con ellos, tengo ventaja por conocer las formas de su juego, pero al fin y al cabo es solo un juego más e intentaremos salir a ganar.



¿Cómo se están preparando tú y tus compañeros para afrontar tres partidos de eliminatorias mundialistas en tan poco tiempo?

Es difícil jugar tres juegos en pocos días, incluyendo uno en el que debemos viajar a Canadá, que está lejos. Tenemos que asegurar conseguir descanso entre cada juego, comer adecuadamente y a veces rotar jugadores. Esta es la forma en que se juegan las eliminatorias ahora, cada equipo tiene que someterse a este calendario y todos estarán cansados también y, este es el espíritu de competencia. Creemos que podemos lograrlo.



¿Qué objetivos se han planteado como equipo en el inicio de la octagonal?

Nuestro objetivo en estos tres primeros partidos es conseguir la mayor cantidad de puntos posibles. Siempre que juegas unas eliminatorias mundialistas tienes que conseguir puntos en casa y para empezar tendremos que prestarle atención a Estados Unidos y conseguir un buen resultado en ese encuentro y luego veremos que pasa. Creo que en dos juegos en casa debemos obtener puntos.



Desde que debutaste en la selección has disputados todos los minutos de los partidos oficiales ¿Qué se siente tener un rol tan importante en la defensa salvadoreña?

Es un honor para mí el tener la confianza de Hugo Pérez para traerme a la selección. Es un honor para mí jugar al lado de mis compañeros y ha sido un viaje muy divertido hasta ahora. Hemos mejorado tras cada partido y ahora creo que tenemos que demostrarnos qué tan buenos somos, pero espero jugar el resto de minutos que siguen porque para mí el estar en el terreno de juego es el mejor sentimiento del mundo.



¿Si alguien te hubiese dicho años atrás que jugarías frente Estados Unidos con la camiseta de la selección salvadoreña en el estadio Cuscatlán, qué le habrías respondido?

No puedes verlo pero debajo de esta mascarilla estoy sonriendo, estoy entusiasmado, creo que es una buena pregunta porque yo a veces me la hago a mí mismo. En mi carrera, hasta ahora, este será uno de mis momentos favoritos e importantes. Por este tipo de momentos es que uno juega fútbol, para disputar en grandes encuentros. Claro, es ante el país en el que nací, pero ahora con el país que me apoya y quiere estaré usando orgullosamente la Azul Blanco. Trataré de lograr un buen resultado y de brindarle alegría a los aficionados del estadio.