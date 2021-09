Eriq Zavaleta: "Es muy especial jugar en Toronto una eliminatoria mundialista"

Para el central Eriq Zavaleta jugar en el BMO Field con la selección de El Salvador será muy especial, puesto que ese estadio es la casa del Toronto FC, equipo en el que milita actualmente el defensa.

"Es muy especial, nunca pensé que jugaria aqui en una eliminatoria mundialista. Solo entrando a la ciudad sentí una cantidad de emociones. Y quería mostrarle a todos mis compañeros que estamos a cinco minutos de mi casa. Estoy muy emocionado y no podía esperar por algo mejor", expresó el central.

El próximo partido de El Salvador será ante la selección de Canadá, un combinado que cuenta en sus filas con varios jugadores que son compañeros de Eriq en el equipo de la MLS. Según Zavaleta, no ha hablado con sus compañeros durante la semana al respecto.

"No hemos chateado esta semana. Hablé con ellos antes de viajar. Obviamente los dos equipos llevamos dos empates y los dos equipos vamos a buscar ganar. Somos competidores. He visto crecer a la selección de Canadá y no pensé que lo harían tan rápido, tienen buenos jugadores y les tengo mucho respeto. Será divertido enfrentarlos", comentó Eriq.

El zaguero también habló que el BMO Field es un estadio en el que se puede jugar un fútbol rápido, y que lo aprovecharán para obtener un buen resultado.

"Es un bello estadio, ha tenido muchas renovaciones desde que estoy aqui. El campo ahora está increible. Es distinto al del Cuscatlán, pero nosotros lo vamos a saber aprovechar", concluyó.