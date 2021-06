Eriq Zavaleta: "Al escuchar el himno nacional me puse nervioso"

Eriq Zavaleta es uno de los jugadores que se estrenaron con la selección y lo hicieron con gol. El central del Toronto FC consideró que está en la mejor etapa de su carrera y es el momento justo para asumir el reto de ser uno de los líderes del equipo que a largo plazo busca volver a una Copa del Mundo. Esto dijo, además, el jugador sobre su debut con la azul y blanco.

¿Cómo valorás tu debut con la selección?

Pienso que el debut fue excelente. Me siento honrado de vestir la camiseta de la selección y escuchar el himno nacional me puso nervioso pero cuando empezó el primer partido, me sentí cómodo como en un juego más. Hasta ahora los resultados han sido lo que buscamos porque trabajamos para ganar.

¿Cómo ves esta nueva generación de jugadores dentro de la selección?

Es un grupo bueno. Hay jugadores nuevos y mucha calidad dentro del equipo, creo que estamos entendiéndonos bien y todos están ayudándose a crecer.

¿Qué sensaciones te dejó el ser nominado como uno de los tres capitanes de la selección?

Me sentí muy honrado de ser elegido por mis compañeros. Ellos me nominaron y eso demuestra que tienen un gran respeto por mi y es algo que no tomo a la ligera. Es una responsabilidad importante con el equipo.

Eriq Zavaleta revela por qué decidió jugar con El Salvador



¿Por qué decidiste vestir la camiseta de la selección?

Creo que es el momento adecuado en mi carrera para asumir este reto y más con Hugo Pérez como entrenador. Hay un equipo nuevo y una nueva cultura de trabajo que se está estableciendo. A mis 28 años, casi 29, estoy en la mejor etapa de mi carrera y estoy listo para ayudar a la selección nacional.



¿Cómo ves el futuro de la selección?

Hay un futuro muy brillante. El promedio del equipo son los 26 años así que hay muchos jugadores que pueden crecer. Está Ronald Rodríguez, por ejemplo, que juega a la par mía y tiene mucho futuro por delante. Son jugadores jóvenes que están creciendo en su juego.