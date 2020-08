Érick Rivera recibió el visto bueno de su club para atender su primer llamado a la selección

La dirigencia del Club Aurora, de la primera división de Bolivia, otorgó el permiso al delantero salvadoreño, Érick Rivera, para que pueda entrenar con la selección mayor cuscatleca desde este martes.

EL GRÁFICO habló con la encargada de logística del equipo de Rivera, Alejandra Cornejo, quien no vio problemas en Rivera se pueda integrar ahora a la Azul.

"Con anticipación le tuve que pasar a Érick el correo del club y el número de fax para que se enviara la notificación oficial al club. Pero nosotros estamos felices que ahora Erick pueda estar convocado a su selección. Sabíamos que ser convocado dependía de lo que él pudiera hacer acá. No tendríamos por qué privarlo de ir a su selección, si no hay fútbol acá. Ahora cada jugador está entrenando por su cuenta. Estamos contentos con el trabajo de Érick, por eso lo renovamos hasta diciembre de 2021", dijo Cornejo en plática con este medio.

Por su parte, el timonel de Aurora, Julio Baldivieso, mundialista como jugador con Bolivia, en Estados Unidos 1994, también avaló el llamado de Rivera al equipo dirigido por el mexicano Carlos de los Cobos.

"Obviamente que como técnico de Érick , me pone muy feliz que haya sido llamado a la selección de su país. Le deseo todo lo mejor. Es un gran futbolista y una gran persona. Se merecía esta oportunidad. Espero que él la sepa aprovechar. Le deseo lo mejor a la selección salvadoreña en esta eliminatoria", dijo Baldivieso, quien ha tenido que lidiar con un cuadro por coronavirus desde hace un par de meses.

Por otra parte, Rivera está en el país desde finales de junio, luego de que volviera en un vuelo humanitario desde Cochabamba. Estuvo de enero a marzo en el torneo boliviano, que solo duró 13 fechas, por la pandemia por coronavirus. Marcó tres tantos con la camisa de conjunto celeste.

Luego, ante la convocatoria a la Azul, Rivera dijo sí de inmediato y solo aguardaba por el visto bueno de su club, en Bolivia. "Todo jugador espera esa posibilidad de ser llamado a su selección. Para mí es un sueño estar en la selección. El compromiso siempre está. Quiero dar todo para mi selección. Contento porque ahora seré parte del microciclo. El presidente de Aurora me dijo que como equipo no me iban a quitar ese sueño. Confían en que me pueden salir las cosas con mi selección. ", dijo el atacante en charla con este medio.

Con anticipación

Luego, en una plática con EL GRÁFICO, el seleccionador mayor, Carlos de los Cobos, adelantó la semana pasada que Rivera estaba en su planes, al igual que Rodolfo Zelaya y David Díaz, para las opciones de ataque en el combinado mayor.

De los Cobos tenía en sus planes a Rivera desde febrero pasado, para los amistosos ante Panamá y Belice, de finales de marzo, en fecha FIFA, pero no pudo ser para el atacante, por el brote de coronavirus a escala mundial. Pero ahora de cara a los primeros dos juegos eliminatorios a Catar 2022, contra Granada (8 de octubre) y Montserrat (11 de octubre) lo ha vuelto a considerar.

"Tiene buena estatura. Es un buen rematador de cabeza. En Bolivia continuará con su equipo, porque ha hecho un buen trabajo", apuntó el timonel de la Azul