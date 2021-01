Erick Rivera, listo para el 2021 en Bolivia

Erick Rivera, delantero del Aurora y de la selección nacional de El Salvador, aseguró que prácticamente ya se encuentra recuperado de una ruptura en uno de sus abductores que le impidió finalizar el campeonato de la primera división en Bolivia.

El atacante salvadoreño también afirmó que por el momento está a la espera de confirmar el día que emprenderá el viaje hacia la ciudad Cochabamba para sumarse a la pretemporada de Los Guerreros Celestes.

"Gracias a Dios ya estoy bien, ayer me hice un ultra que me pidieron y salí bien, ya me sanó la herida, que no era la gran cosa. Me dieron 15 días de reposo absoluto y ya lo cumplí, justo hoy empecé a fortalecer y a moverme un poco", dijo Erick Rivera

Tras renovar contrato en junio del 2020 hasta diciembre del 2021 con el Aurora, el delantero pretende superar todos sus números registrados en su primer torneo en Bolivia, donde consiguió cinco tantos en 18 partidos.

Rivera, quien pasó los últimos días del 2020 en El Salvador, está esperando confirmar qué día volará hacia Bolivia, donde asegura que posiblemente la pretemporada del "Equipo del pueblo" inicie el 10 de enero.

"Se maneja que posiblemente inicie la pretemporada el 10 de enero, y el torneo el 28 de enero. De seguro no me han dicho porque no tienen aún fecha de pretemporada", informó el delantero nacional.

Para este torneo de primera división en Bolivia, el número de equipos pasará de 14 a 16, por lo que en total, serán 28 partidos de liga. Entre sus expectativas, Erick Rivera dijo a El Gráfico en una entrevista anterior que pretende seguir sumando goles, minutos, llevar al equipo a competencias internacionales o incluso, ser fichado por un grande de Bolivia o de la Conmebol.