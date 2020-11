Erick Rivera, cerca de volver a la selección nacional

El atacante nacional Erick Rivera fue contactado en los últimos días por personas de la FESFUT para ver la posibilidad de integrarse a la convocatoria de la selección, de cara al amistoso frente a Estados Unidos, el próximo 9 de diciembre en el estadio Inter de Miami FC.

El delantero nacional del Aurora boliviano recibió la notificación por parte de la FESFUT para afrontar el choque internacional el próximo mes. Sin embargo, hay un contratiempo para el ex jugador de Firpo y Santa Tecla.

“Góchez me hizo saber de qué quería contar conmigo, y quería saber si el técnico y la dirigencia (del club) me iban a dar permiso. Yo platiqué tanto con la dirigencia, como con el cuerpo técnico, y gracias a dios me dijeron que sí, que no era ningún problema, que me lo había ganado. Por ahí, dependiendo si jugábamos con un equipo grande en el reinicio del torneo, el técnico lo iba a pensar, pero de momento ellos dieron chance”. Apuntó Rivera.

“Platicaba con Góchez y se me complicó un poco por el tema de la VISA. Tengo vencida la VISA, entonces él (Góchez) me hizo saber que en estos días me iba a confirmar si se iba a poder o no. Que ya habían tramitado en la embajada para pedir el permiso, entonces estoy a la espera nada más, al parecer ya hubo convocatoria y no sé qué va a pasar sinceramente, pero si se me hizo saber que querían contar conmigo”, expresó el delantero nacional.

De poder concretarse la VISA, y acudir a la convocatoria, este será el único partido de Rivera con la absoluta, ya que no estuvo en el partido entreno del 19 de enero de este año, donde nuestra selección cayó frente a Islandia en suelo norteamericano.

Recordemos que el técnico de la selección, Carlos de los Cobos confía en contar con la mayor cantidad de legionarios posibles tanto en los microciclos como en el partido del 9 de diciembre, para empezar a foguear a la selecta de cara al proceso eliminatoria rumbo a Catar 2022.

En cuanto a la actualidad del equipo, Aurora todavía no tiene actividad en el torneo local, así como el resto de los equipos, ya que el campeonato boliviano permanece como la única liga de CONMEBOL que no ha iniciado o reiniciado su torneo. En las últimas horas ya se dio a conocer que el certamen volverá este fin de semana, arrancando específicamente el 28 de noviembre y finalizando el 31 de diciembre. Según los medios bolivianos, 11 de 14 equipos votaron porque volviera la liga en ese país. Debido a que predominó la decisión de reanudar, en estos momentos simplemente están modificando las bases de competencia para ajustar los tiempos con el calendario y dar validez al Clausura 2020.

El torneo se paró con “The Strongest”y “Always Ready” empatados en la primera posición, seguidos por el Bolivar, un punto debajo de ambos. Este último, equipo donde milita el zaguero nacional Roberto Carlos Dominguez. Por su parte, el Aurora, se encuentra en el fondo de la tabla con 10 puntos después de 12 jornadas disputadas.