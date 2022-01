Erick Rivera: "No me considero culpable de dopaje"

El futbolista Erick Rivera rompió el silencio luego que el pasado lunes se conoció sobre la suspensión indefinida que hay en su contra determinada por la FIFA en un comunicado oficial que fue enviado en octubre pasado al comité ejecutivo de la FESFUT donde se confirma que su prueba antidoping realizado posterior al juego eliminatorio ante Canadá en Toronto resultó positivo al esteroide denominado Clostebol.



"Todo esto que me sucede lo he llevado de la mejor manera desde que se me notificó por parte de la FESFUT en que estaba suspendido de forma indefinida por parte de la FIFA, no había dicho nada antes porque mi abogado me pidió que lo llevamos sin decir nada del tema hasta que se supiera algo más de parte de FIFA, todo esto cambió cuando el presidente (Hugo Carrillo) habló del tema, eso cambió las cosas porque al final del día mi postura es decir la verdad de lo que ha sucedido porque no se ha dicho otras cosas", adelantó el ex jugador de Santa Tecla.



Rivera le explicó a Deportes LPG que "después del juego ante Canadá me hice la prueba antidoping, eso no sorprendió ya que en Bolivia me lo hacían en cada fecha, gracias a Dios nunca me he metido cosas a mi cuerpo, solo me he acostumbrado a tomar café y una gaseosa antes de cada partido, es un ritual que tengo desde que comencé a jugar", confirmó. "Siempre pedía permiso al preparador físico de los equipos en que he militado en mi carrera para hacerlo, no muchos querían pero para jugar a gusto lo hacía, nunca tuve problemas en eso y muchos en Bolivia me hacían burla al principio pero luego muchos copiaban mi ritual", aseguró el atacante criollo.



Erick Rivera salió positivo de Clostebol, un medicamento que sirve para sanar enfermedades de la piel o quemaduras, y está en la lista de la Agencia de Dopaje Internacional como un esteroide sintético androgénico con efectos anabólicos prohibido para los atletas.

INFILTRADO

Rivera recordó que supo de su exámen positivo del antidoping que le realizaron en Toronto después de un juego de liga a finales de agosto.

"Recuerdo que en el último juego ante FAS que ganamos 1-0 un sábado me llamaron de la FESFUT para reunirme con ellos para hacerme saber del tema, me reuní con el Secretario General (Luis Pérez Guerrero) y con otra persona que no recuerdo ahora quién era, pero en esa reunión no estaba presente el presidente Carrillo", afirmó.



El jugador admite que se mostró "sorprendido al saber que estaba suspendido de forma indefinida ya que reitero nunca en 10 años de mi carrera profesional nunca he ocupado algo en mi cuerpo, esa noticia de mi suspensión me llenó de preocupación pero luego de cuatro meses las cosas no ha cambiado", indicó.



Sobre el tema, Rivera confirmó que una semana después de esa reunión se logró comunicar a distancia con el doctor Heriberto Guerrero, nuevo galeno de la Selecta.



"La única vez que hablamos con el doctor Guerrero fue una semana después de esa reunión por mensajes de texto o notas de voz, por teléfono solo una vez, platiqué con él porque en la FESFUT me dijeron que por su experiencia en estos tema me podía ayudar en mi caso", comentó Rivera.



Pero Erick Rivera aseguró que la FESFUT ha dejado a un lado el hecho que fue infiltrado por el anterior doctor de la selección nacional, Francisco Herrera y solo se ha centrado en que fue contaminado por la pomada que utilizó para uno de sus siete tatuajes que posee.

"El doctor Herrera sabía que yo usaba una crema para mis tatuajes y con el tiempo con mi abogado hemos buscado las formas para presentar mi defensa y tenemos esas dos posibilidades, que ha sido la pomada que me dijo la gente de la FESFUT que era donde me contaminé y la infiltración que tuve dos días y que me hizo el doctor Herrera después de la convocatoria a la selección para la primera ventana de la octagonal porque sufrí un golpe en ese partido de liga ante el Chalatenango", recordó.



El jugador admitió que "En esa única reunión que tuve en la FESFUT dije que el doctor Herrera me había infiltrado por mi golpe, desconozco el porqué no se tomó en consideración mi declaración sobre ese tema, pero supe que después de mi declaración al doctor Herrera lo retiraron del cargo como médico de la selección, entiendo que había sido por esa acción", destacó Rivera.



El ex seleccionado nacional manifestó que estaba consciente que la sanción en su contra por parte de FIFA por dopaje era latente, pero se defendió al manifestar que nunca ha ingerido drogas en su carrera, por lo que la posibilidad de declararse culpable está lejos.



"Eso me dijo el doctor Guerrero junto a mi abogado, como defensa vamos a decir lo de la infiltración porque nunca supe que me inyectaron, en el proceso eso sé lo que me puede ayudar o afectar, estamos evaluando la respuesta de FIFA, no hay audiencia por ahora, hemos enviado mi declaración a FIFA no recuerdo si a finales de noviembre o en diciembre, donde diga lo de la pomada que fue lo que me explicó la FESFUT y sobre la infiltración que fui objeto antes de los juegos eliminatorios ante los Estados Unidos, Honduras y Canadá; por ahora no hemos evaluado la posibilidad en declararme culpable porque no me considero culpable de dopaje, vamos a esperar la respuesta de FIFA para tomar otra postura a futuro, si debo o no en declararme culpable para reducir el castigo que se me imponga porque por el momento no hay fecha precisa de mi audiencia, no sé si para ese momento será citado o no el doctor Herrera para declarar."

Sobre la pomada en la cual se asegura posee el anabólico Clostebol, Rivera confesó que él utilizaba otro cicatrizante.

Pomada Clobetasol, cicatrizante para tatuajes



"Vitamisil es la crema cicatrizante que siempre había utilizado para mis tatuajes, tengo entre siete y ocho. Quien me compró la crema fue el utilero acá en San Salvador, ya estaba en concentración, pero no la halló en la farmacia, por lo que me llevaron la crema llamada Dermovate y en la FESFUT me dijeron que esa crema cicatrizante tenía clobetasol que es diferente al anabólico Clostebol, en ese momento me dejé llevar por el miedo de la noticia, pero luego con mi abogado analizamos que esa crema tópica no contiene esa sustancia que FIFA ha dicho que me resultó positiva, tengo fe en Dios que todo esto se solucionará, confío en que mi declaración salga toda la verdad y que tomen en consideración el tema de mi infiltración", indicó.