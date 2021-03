Erick Rivera: "Ha sido una falta de respeto dejarme fuera del viaje"

Erick Rivera, delantero del Aurora de Bolivia, es uno de los tres jugadores ausentes por decisión técnica de la selección absoluta que viajó este viernes hacia Curazao con solo 19 de los 20 convocados por el mexicano Carlos De los Cobos para enfrentarse este domingo a Montserrat en el cierre de la ventana de FIFA de marzo.

Pero el jugador de origen tecleño lamentó la forma en que fue dejado a un lado de la lista final, ya que debió enterarse por terceros que no estaba en los planes de viaje del técnico azteca.

"Me di cuenta por terceros que no iba, cuando después del partido nos fuimos al hotel de concentración a cenar, por eso le consulté a (Ernesto) Góchez si lo que me habían contado era cierto, que no iría a Curazao y si sabía algo, a lo que él me contestó que era decisión del profesor, que era mejor que fuera y platicara con él y que me dijera el porqué no me brindó minutos ante Granada", aseguró el jugador.

"Góchez me dijo que me andaba buscando para decirme que el profe no me llevaría, eso me dio cólera escucharlo, no bajé a cenar y preparé mis cosas para irme de la concentración, pero me encontré con otros compañeros y me preguntaron qué sucedía, les dije que no estaba en la lista de viaje, que mejor me iba. Al final platiqué con el profesor y me dijo que era cierto, que había decidido dejarme fuera de la lista porque le habían dicho por último que sólo debía llevar a 20 jugadores por los costos, pero que el hecho que no iba a Curazao no significaba que no seguía en sus planes. No le dije nada, me di la vuelta y me fui", explicó Rivera.



EL CASO DOMÍNGUEZ

Rivera confirmó además que el defensor de origen chalateco, Roberto Carlos Domínguez, le brindó su apoyo moral por quedar fuera de la nómina y le explicó que "sentía deseos de irse también por solidaridad conmigo", acotó.

El atacante del Aurora boliviano comentó además que Domínguez llegará este sábado a Curazao procedente de Panamá.

"Él llegará el fin de semana porque no podía viajar por Miami con el resto del grupo por lo de la pandemia, por venir de un país europeo, ya que debía de estar en cuarentena 15 días al ingresar a los Estados Unidos, por eso viajó vía Panamá para incorporarse al grupo antes del partido", afirmó.

El jugador tecleño lamentó la manera en que fue marginado de la nómina al externar que "deseaba jugar el jueves y la verdad siento que ha sido una falta de respeto contra mí, soy legionario y merezco respeto por ello. Me he sacrificado de no estar con mi equipo (Aurora) en Bolivia desde enero para que al final no jugará ni un minuto" expresó el jugador molesto, quien confirmó además que "retorno el 2 de abril a Bolivia a fin de incorporarme a mi club, a la espera de un nuevo llamado a futuro. Perdí dos meses de salario por estar en la selección, sé que fue una decisión que tomé al final, que nadie me tuvo allí a la fuerza y creo que me equivoqué. Siempre he respetado las decisiones del profesor De los Cobos pero en este tema me tuvo allí con ilusión, entrenando fuerte y que de última hora decidió no darme minutos en un partido que si sabía que podía aportar algo."