Erick Rivera: "Estoy haciendo todo lo posible para que mi nombre salga limpio y tiene que haber justicia"

Erick Rivera, ex seleccionado mayor, reveló nuevos datos sobre su proceso de defensa luego de ser suspendido de manera indefinida por la FIFA tras dar positivo por Clostebol en un control antidoping.

Rivera reiteró sus dudas sobre si la sustancia prohibida fue por la crema cicatrizante que utilizó luego de hacerse un tatuaje o sí fue por la infiltración que le hizo Francisco Herrera, médico de la FESFUT, en ese momento.

El positivo del jugador fue durante el partido de eliminatoria Canadá contra El Salvador en octubre del 2021, pero lo sacó a luz este lunes el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo.

"Con FIFA nos comunicamos por correo y justamente ahora pidió a la Federación pruebas de lo que nosotros habíamos enviado para defendernos y estamos a la espera. He hablado con mi abogado y me comentaba que es bueno saber que FIFA ya respondió, posiblemente pronto haya una resolución para darnos fecha de audiencia", explicó Rivera.

El futbolista recalcó que no tiene pensado declararse culpable y tratará de demostrar que no fue su intención utilizar esa sustancia prohibida por la Agencia Internacional Antidopaje (WADA).

"Fue bastante complicado y en su momento era difícil, a mí me hicieron saber que era lo de una crema tópica, pero con el tiempo que hemos tenido para llevar el proceso nos dimos cuenta de muchas cosas y a parte de eso en la Federación a mí el doctor me infiltró. Hemos dado esa declaración ante FIFA y son dos puntos que nosotros vamos a defender", expresó a la Mesa más redonda.

¿La infiltración tuvo que ver en el positivo por Clostebol? Fue una de las preguntas de Cristian Villalta al ex jugador de Santa Tecla.

"Si. La verdad yo nunca he ocupado nada de nada y en su momento me dejé llevar por que la Federación me dijo, ellos me hicieron saber que era una crema tópica y todo eso, bueno, con el tiempo mi abogado analizaba, y en su momento yo le dije a la federación que la crema y todo eso, y ellos me hicieron saber que había sustancia Clobetasol y el doctor me dijo que era un derivado de Clostebol, pero con el tiempo nos dimos cuenta que nada que ver, entonces cuando yo estaba en la federación les hice saber que a mí el doctor me había infiltrado y ellos me descartaron eso, me dijeron que no tenía nada que ver y que era la crema; con el tiempo nos dimos cuenta que un día después que a mí me notificó FIFA la sanción, un día después le quitaron el cargo al doctor (Herrera), todo eso nos llenó más de sospechas y yo escuche a Hugo Carrillo decir que el doctor ya no estaba", amplió el jugador de 32 años.

Rivera mencionó que no tuvo apoyo de la FESFUT en el proceso tras ser suspendido por la FIFA. "De manera virtual FIFA te pone un abogado pagado o ellos te ponen uno gratis y yo me manejé así por la inversión, se me hacía difícil por lo económico y el caso lo he manejado yo solo, no he tenido ayuda de parte de la Federación", mencionó.

"Para ellos fue fácil decirme si eso fue directamente (crema cicatrizante) y estaban bien seguros", recalcó el futbolista.

Erick Rivera admitió que su error fue aceptar la infiltración y dijo que no quedó registro de eso. "La infiltración fue porque yo tenía un esguince, te soy sincero yo acepté y por la ganas de entrar y todo eso, pasó lo que pasó y ahora estoy lamentando todo eso, pero sé que va haber una justicia...Tengo 13 años de jugar al fútbol y jamás he ingerido algo para sacar ventaja...Lo más difícil es que el perjudicado soy yo y estoy haciendo todo lo posible para que mi nombre salga limpio y tiene que haber alguna justicia porque siempre me he manejado bien y he sido lo más profesional posible. Espero en Dios que pueda salir de esta", agregó.

El caso de dopaje lo llevó a rescindir su contrato con el Santa Tecla "Yo no merecía ni un peso pero de ellos salió ayudarme con un mes de salario y no sabemos cuánto tiempo voy a estar parado y yo vivo del fútbol, los ahorros se van rápido".