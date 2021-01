Erick Rivera: "Este año no fue el de la selección"

El delantero del Aurora de Cochabamba Erick Rivera habló con El Gráfico sobre lo que le dejó el 2020, sus objetivos para el 2021 y la posibilidad de jugar con la selección de El Salvador en marzo del próximo año en las eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022.

El Aurora, equipo donde milita Erick Rivera, terminó en el duodécimo puesto de la liga boliviana que bajó el telón el pasado 31 de diciembre. Rivera registró cinco goles en su primera temporada con los Guerreros Celestes.

El delantero salvadoreño se encuentra en tierras salvadoreñas recuperándose de una ruptura en el abductor izquierdo.

¿Cómo valorarías tu año respecto a tu carrera deportiva?

Muy bien, a pesar de lo de la pandemia, me fue bastante bien, sumé bastantes minutos y pude anotar y dar asistencias. Fue destacado, porque estaba en Bolivia y creo que eso fue bastante importante para mi carrera.

¿Cuáles son los objetivos de Erick Rivera para el otro año?

Quiero seguir anotando, seguir sumando minutos, por ahí buscar un puesto en una copa sudamericana y poder llegar a un equipo grande de Bolivia o ya sea la Conmebol, siempre y cuando esté haciendo bien las cosas.

¿Sientes que has subido tu nivel al jugar en Bolivia?

Sí. Creo que en algunas cosas, uno cambia. El hecho de estar a la par de mis compañeros y creo que he trabajado más que en mi país. Uno va aprendiendo a valorarse y a cuidarse más para poder estar a la par de mis compañeros. Tengo que esforzarme mucho más que ellos por el hecho de ser extranjero.

Si tuvieras que elegir un episodio favorito de este año, ¿cuál sería ese momento?

La oportunidad que se me dio este año de jugar en Bolivia

¿Y si tuvieras que elegir un partido en especial?

El encuentro en que marqué mi primer gol allá en Bolivia. Fue mi primer gol en un clásico de Cochabamba contra un equipo que es el actual campeón, que se llama Deportivo Jorge Wilstermann. El equipo tenía su par de años de no ganar un clásico y justo en ese clásico pudimos ganar.

¿ Cómo va tu proceso de tu lesión?

Gracias a Diios, todo va bien. Me habían dado 15 días y hoy estoy cumpliendo 14 días de reposo absoluto. No he tenido ninguna molestia. Me imagino que a partir de la otra semana, voy a empezar a hacer algo, según lo que diga mi médico del equipo.

¿Qué sensación te deja la selección de El Salvador al terminar este 2020?

Siempre apoyando a la selección. Este año fue muy complicado, no se pudo trabajar y hacer las cosas como se hubiese querido. Se tuvo un amistoso el cual fue un fogueo, el cual en todo el año no se había tenido. Bueno, se tuvo un microciclo de cuatro días y creo que ante un gran rival. Aunque era un tercer equipo de Estados Unidos, sabemos que están muy encima de nosotros. En un futuro ellos van a ser la base de la selección mayor de Estados Unidos. Desde que tiene 15 años los preparan para ser los futuros seleccionados.

Creo que fue un fogueo bastante importante, ya viéndolo de la mejor manera para talvez tomar un ejemplo de esas selecciones.



Con todos las problemáticas de la selección que salieron a relucir después de ese partido de parte de los jugadores y la dirigencia, ¿siempre te ilusiona ser convocado para la selección nacional?

Crítica siempre hay. En el fútbol siempre hay críticas, pero siempre hay que ser profesionales como jugador y tomarlo de la mejor manera. De mi parte, uno siempre está con esa espinita. Me he quedado con esa espinita de estar en mi selección. Yo sé que en su momento va a llegar. Si me toca, está bien y si no, también. Como profesional hay que saberlo aceptar. La selección es de momentos, dependiendo como ande el jugador. No me van a llamar solo porque estoy en Bolivia. No.Uno tiene sus cosas en Bolivia para poder ser llamado. Siempre tengo el anhelo de poder vestir la azul.



¿Te ves jugando en el primer encuentro de las eliminatorias mundialistas ante Granada? ¿Qué opinas de los rivales del grupo de El Salvador (Antigua y Barbuda, Granada, Montserrat e Islas Vírgenes de Estados Unidos)?

Uno siempre trata de visualizar lo que se viene por delante. Creo que son selecciones complicadas. Ya se ha jugado en contra de ellas. Y sí, me veo jugando contra esas selecciones. Espero que así sea y espero estar jugando de buena manera y poder defender los colores de la selección.

La FESFUT acaba de ratificar la continuidad de Carlos de los Cobos como entrenador de la selección nacional. ¿Qué opinas de dicha decisión?

Son decisiones tomadas por ellos. En mi opinión está muy bien, porque es un proceso que se tiene que llevar. Este año no fue el de la selección y no se pueden buscar culpables, sino que buscar sacar adelante a nuestra selección y nada, dejar trabajar. Creo que entre más se trabaje, va a ser mucho mejor. Además, buscar los tiempos exactos para poder hacer convocatorias de selección.Entiendo que ahora el problema de que a los jugadores no los dejen ir a la selección o convocatorias y microciclos. Espero que puedan aportar en esa parte, para no volver a pasar por lo mismo.

¿Cuál es la clave para poder lograr ser un buen profesional en el fútbol internacional y lograr adaptarse a estas ligas?

Confianza en uno mismo, humildad y nada más creer. Ser perseverante te lleva al éxito.