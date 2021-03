Erick Rivera: "Es el primer legionario que le pasa algo así"

Erick Rivera, jugador del Aurora boliviano, amplió detalles en el Güiri Güiri al Aire sobre la decisión técnica de Carlos de los Cobos de no darle minutos ante Granada en el Cuscatlán ni ser incluido en la lista de los futbolistas que viajaron a Curazao para el partido de El Salvador contra Montserrat del domingo anterior.

El delantero salvadoreño definió como una "falta de respeto" la decisión de haberlo dejado fuera de la nómina para el segundo partido de la selección mayor salvadoreña en la eliminatoria mundialista hacia Catar 2022.

"Yo trabajé lo mejor de lo mejor, al cien por ciento y traté la manera de hacerlo siempre bien, eso habla por haber estado en todos los microciclos, estuve desde enero, desde el primer microciclo", dijo del delantero.

Rivera explicó que tenía que regresar al Aurora pero dedicó tiempo para obtener la VISA de parte de la FESFUT, proceso que, según dijo, necesitó más tiempo de lo esperado.

"Se tardaron más de un mes en entregarme la Visa y aprovechando eso yo me quedé con la selección porque como no se me entregaba no podía viajar, me la dieron hace un par de semanas y estuve en todos los microciclos y se los hice saber", explicó el futbolista de 31 años.

Además de Erick quedó descartado para el viaje al Caribe, el portero Kevin Carabantes y el zaguero Alex Mendoza.

"Estuve en todos los microciclos y estuve tres meses acá, bueno y a última hora no se me da la oportunidad y a mí parecer es falta de respeto, primeramente, por ser legionario y quizás el partido donde me hubieran dado minutos, para mí había chance de que yo pudiera entrar, pero cuando vi que Dustin entró fue como que 'no te voy a ocupar a vos', entonces eso sí me molestó porque yo venía trabajando con él y con Rugamas", explicó sobre lo que vivió en el juego ante Granada.

Erick mencionó que se enteró por terceros al empezar el segundo tiempo en el Cuscatlán sobre la decisión técnica de quedar fuera del viaje a Curazao.

"No vi minutos y quizás mi molestia es esa, a parte creo que es el primer legionario que le pasa algo así, normalmente siempre al legionario se le dan minutos y una oportunidad y es una falta de respeto lo que me hicieron", recalcó el delantero.

"Cuando llegamos al hotel ya lo sabía, luego (Ernesto) Góchez me llegó a buscar y a decirme que el profe quería platicar conmigo, tocaba la cena y el profe nada más me dijo que no iba a poder contar conmigo y con dos más porque al parecer Concacaf no dejaba que viajaron los 23 jugadores, solo eran 20. Soy una persona tranquila no le quise decir nada, me despedí de ellos", dijo.

Rodrigo Arias consultó a Rivera si le dieron alguna explicación deportiva porque no jugó ante Granada.

"No me dieron explicación, solamente me dijo (De los Cobos) que no podían contar conmigo...Se manejaba una lista de jugadores pero yo nunca pensé que no iba a estar en cuenta", mencionó.

Rivera reiteró su inconformidad. "Casi no me gusta dar entrevistas pero lo hago para que quede claro y evitar especulaciones, muchas veces por las especulaciones uno queda mal parado y por eso doy mi punto de vista"

Cristian Villalta, Rodrigo Arias y Sergio Gallardo también analizaron el empate 1-1 de El Salvador contra Montserrat en el estadio Ergilio Hato de Curazao.

"El partido fue entre dos muy malos equipos, El Salvador tenía la mayor cantidad de buenos jugadores, jugadores regulares pero tener buenos jugadores no te implica tener un buen equipo. Los buenos jugadores como Mayén intentaron darle forma al caos, pero lo que prevaleció fue el caos", comentó Arias

Según Rodrigo, la selección mayo salvadoreño debió ganar 2-0 o 3-0, mientras que Villalata dijo que a El Salvador le esperan dos partidos "muy duros".

"Podemos ganar porque tenemos buenas individualidades, para mí el gol fue un gran jugada de Jaime Alas, pero el equipo es malo, no damos cinco pases seguidos, no hay coordinación y no hay movimientos ensayados", lamentó Rodrigo

"Será hasta la última fecha que El Salvador sepa o Antigua y Barbuda y Montserrat sepan si la eliminatoria se le prolongará al menos dos partidos más", dijo Cristian.

"En Copa de Oro está Curazao y es una selección a la que la vamos a tener que ver de otra manera porque ellos si le ganan a Montserrat y se han paseado por el Caribe con tranquilidad"

"Espero que suframos menos ante Antigua y Barbuda e Islas Vírgenes, pero creo que el mismo caos que vimos ayer creo que vamos a ver en esos partidos y se va a ganar porque Mayén es un buen jugador y va a armar una buena individualidad", dijo Arias.

Cristian Vilalta también mencionó que la crítica es unánime tras el empate. "El mismo entrenador que no se dio cuenta que los jugadores estaban vendiendo partidos a los apostadores y que se le iban de la concentración para irse de juerga, que fue indolente con el Mudo Montes y él no mostró carácter y ese mismo entrenador te lo tares 10 años después".

"El cuerpo técnico debería de dejar que el trabajo periodístico se lleve a cabo, se los estamos diciendo amablemente y sobre la administración no tengo nada que decir, obviamente ellos están enemistados con la transparencia y el trabajo periodístico, eso lo sabemos", recalcó Cristian Villalta