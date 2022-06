Erick Dowson Prado con Platense: "Nuestro objetivo es crecer"

A pocas semanas que inicie el torneo Apertura 2022, los equipos de la primera división de El Salvador ya se encuentran activos en el mercado de fichajes.

Uno de los equipos que más movimientos ha realizado en esta pretemporada ha sido el Platense, equipo que viene de lograr un subcampeonato y un pase a semifinales en los últimos dos torneos y que jugará la Liga CONCACAF en los próximos meses.

Para afrontar la nueva temporada, el cuadro viroleño contrató al técnico salvadoreño Erick Dowson Prado, quien llega procedente del Chalatenango.

Prado aseguró en el programa Güiri Güiri al Aire que "después de terminar con Chalatenango llegó un rápido acercamiento de Platense" para poder dirigir a los gallos en el Apertura 2022 y preparar la pretemporada.

"Los objetivos del equipo y de la directiva son iguales que los míos, que es de crecer; queremos que el club crezca en camino hacia la profesionalización del club, cosa que no es fácil; pero he encontrado personas que tienen una visión bastante clara y honesta de lo que buscan, creo que esa fue la principal razón para llegar a Platense. Me gusta el desafío, cuando hay unificación de criterios y argumentos honestos se pueden organizar muchas cosas. Nuestro objetivo es pelear arriba como lo ha hecho y buscar el campeonato y trascender en CONCACAF", expresó el técnico.

El estratega señaló que "aún estamos en la búsqueda de un par de jugadores", dejando abierta la posibilidad de incorporar más fichajes.