Erick Dowson Prado: “Me voy molesto con el arbitraje”

Para Erick Dowson Prado, director técnico de Chalatenango, su equipo hizo un gran trabajo en el empate a un gol conseguido en casa ante Águila; no obstante, el timonel salió molesto del partido debido a la actuación del árbitro José Rodolfo Castillo.

“Me voy realmente molesto con el arbitraje, yo no suelo hablar de los árbitros pero me parece que hay una actitud muy extraña de los árbitros, falta de respeto… la verdad estoy molesto por lo que sucedió. Nosotros solicitamos un cambio, él hace el tiempo que quiere para hacerlo y justo en ese momento cae el gol, entonces no puede ser, no puede ser que ellos crean que pueden manejar todo; se le trató bien, se le habló de buena forma; allí nos sentimos dañados, igualmente con una agresión a Raúl Cruz en el primer tiempo que él (Rodolfo Castillo) decidió sacar amarilla cuando todos vimos la agresión. (Estoy) molesto por eso, uno no está acá para hablar de eso, pero hoy (ayer) sí nos sentimos un poco dañados en ese sentido”, expresó el míster.

El estratega también habló sobre qué le faltó para quedarse con los tres puntos en casa, e indicó que deben trabajar más el aspecto emocional en los próximos partidos para mantener la ventaja.

“Nos faltó sostener ese 1-0, perdimos un poco el equilibrio emocional por el reclamo, por un par de situaciones que se dieron allí con los réferis, y bueno tenemos que seguir trabajando en esa parte emocional. Al final ellos pusieron toda la carne al asador, nosotros también y creamos situaciones parejas. Fue un empate justo para los dos.

El entrenador además sacó algunos aspectos favorables del encuentro: “Repito, el resultado es parejo, jugamos con un buen equipo y ese es el camino que debemos seguir”.

En la próxima jornada, Chalatenango se medirá ante Once Deportivo, y para el profesor Prado será un “partido duro” y su equipo trabajará para aprovechar las ocasiones de gol que generan.

“Un partido duro como todos, pero como les digo a los muchachos, este es el camino, no hay otro, tenemos que seguir buscando equilibrio, sobre todo en la parte emocional y a veces quizá ser más certeros, todavía nos falta ser más concretos cuando generamos situaciones de gol”, concluyó.