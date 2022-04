Erick Cabalceta: "Si tengo la oportunidad de jugar con El Salvador, la voy a tomar" 

En los últimos días, el entrenador de El Salvador Hugo Pérez adelantó que para la Liga de Naciones la selección podría tener la incorporación del central Erick Cabalceta, jugador con amplía experiencia en la primera división de Costa Rica

Erick Cabalceta nació en San José, Costa Rica hace 29 años y su conexión con El Salvador es por parte de su abuela. Ha jugado en equipos como el San Carlos, Saprissa, Cartaginés, Saint Louis, Carmelita, Orión y Brujas de la primera división tica, además de un paso fugaz en la Serie A con el Catania. En selección tiene procesos sub-20 y sub-21 con Costa Rica.

En una entrevista con El Gráfico, Erick Cabalceta habla de la posibilidad de jugar para El Salvador.

¿Erick háblame de cómo se hizo el contacto para jugar con El Salvador?

Siempre he sabido que mi abuela es salvadoreña, pero no es que nunca me haya interesado, pero yo no sé cómo se manejan esas cosas, Christian Martínez me contó que tenía sangre salvadoreña y le conté que yo también y fue ahí donde me contactó Hugo Alvarado, él fue el primero que me dijo que yo tenía sangre salvadoreña, que me iba a presentar, me contó que él buscaba jugadores y le dije que sí, que estaba de acuerdo de jugar con El Salvador, porque siempre es bonito estar en una selección.

¿Qué trámites te hacen falta para poder convocable para El Salvador?

He tenido contacto también con Diego Henríquez por lo de los documentos para poder sacar el pasaporte salvadoreño. Me han invitado a agilizar los documentos, el acta de nacimiento de mi abuela, ellos ya la adquirieron y estamos a la espera de conocer cuál es el siguiente paso con Diego Henríquez. Obviamente con esto no siento que me vayan a convocar o algo así, sé que para que llegue eso tengo que trabajar duro.

¿Cómo reaccionó tu abuela al saber que existe posibilidad de jugar para El Salvador?

Ella feliz, eso es como una motivación para mí porque obviamente nací en Costa Rica, pero como tengo esas raíces salvadoreñas y si tengo esa oportunidad de jugar con la selección de El Salvador, la voy a tomar, porque son esas oportunidades que la vida te presenta y siempre lo he dicho, representar un país es lo más bonito que puede pasar y si es con El Salvador, estoy en toda disposición. No me siento un jugador convocado, pero si salen los papeles para la Liga de Naciones, quiero aportar mi granito de arena.

¿Cómo ves esta apertura que le ha dado este cuerpo técnico de El Salvador a jugadores con raíces salvadoreñas que tienen el deseo de jugar para la selección?

Si El Salvador está dando estas oportunidades me incluyo, Christian tuvo la oportunidad por eso mismo, no tengo ningún problema con eso y si me dan la oportunidad de una convocatoria lo haría como un salvadoreño más, lo tomaría como una persona que irá a aportar a un país donde hay muchos aficionados que aman y sienten los colores.

Estoy orgulloso de este cuerpo técnico que ha dado por el momento una oportunidad de por lo menos hacer el papeleo y solo toca esperar la convocatoria.

¿Qué impresión te dejó el último año de la selección de El Salvador y qué tan lejos crees que puede llegar este equipo?

Yo siento que El Salvador tiene una buena idea de juego, lo habla con Christian y me dice que el técnico tiene una buena modalidad de juego, que es una selección que no juega al error, no es una selección que tiene jugadores importantes, con calidad y la idea me parece excelente de jugarle de tú a tú a cualquier selección.

¿Qué tanto inspira este proyecto 2026 desde fuera de las fronteras en donde El Salvador tiene una alta expectativa de volver a un Mundial?

Es una buena iniciativa, ¿por qué? porque los procesos son así, llevan tiempo... Obviamente eso depende de la Federación, de los fogueos, lo que yo he escuchado, he visto y me han comentado directamente es que Hugo Pérez es un buen entrenador, tiene un buen cuerpo técnico y una idea de juego moderna.

Es de recordar que México, Estados Unidos y Canadá no van a luchar por un puesto para un Mundial porque serán sede y eso es muy importante por las posibilidades y si enfrentas una eliminatoria sin ellos, siento que con el proceso que se está llegando se puede estar a la pelea.

Contigo serían tres los jugadores de Costa Rica que están en el radar de Hugo Pérez... ¿eso también ayuda?

Obviamente sí, tener compañeros no solo de equipos, sino de país, con Christian jugamos siempre juntos en la zona defensiva y al otro no lo conozco, pero si llegamos a tener la oportunidad genial. He preguntado a Christian sobre los otros jugadores y me dice que son buenas personas, que quieren progresar y sacar a El Salvador adelante, de tener una unión de grupo y a eso me uno yo.