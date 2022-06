Erick Cabalceta: "Ante Granada no podemos confiarnos"

Por temas administrativos y papeleos, los papeles de Erick Cabalceta no salieron a tiempo y el jugador no pudo estar en el primer partido de la selección de El Salvador en la Liga de Naciones en el estadio Cuscatlán, frustrando su sueño de debutar en casa con la azul y blanco el pasado sábado. Sin embargo esta noche podría ser por fin el estreno del jugador costarricense-salvadoreño.

En EL GRÁFICO TV el defensor confesó que "tengo muchas ganas de jugar. Lastimosamente no pude hacerlo el partido anterior pero ya estamos esperando la decisión que tome el profesor para tener mis primeros minutos con la selección", dijo el todavía jugador del Cartaginés de la primera de Costa Rica.

¿Cómo se define en la cancha? El defensor mencionó que "soy un jugador aguerrido. Un jugador que no da una bola por perdida, como un perro que muerde. Voy bien arriba y capaz que ese es mi mayor fuerte", se definió Cabalceta a pocas horas para el que será su debut con la azul y blanco de manera oficial.

A pesar que el técnico no ha confirmado alineación, Cabalceta estaba en los planes desde el primer partido. La expectativa que genera su debut podría cerrarse esta noche en el Kirani James de Granada.

"No hay que confiarse. Granada es un equipo fuerte y rápido, no tenemos que darles espacios y siento que acá van a salir a buscar el marcador. No podemos confiarnos y si me toca tendré una buena vigilancia porque nos pueden hacer daño si los dejamos tocar", concluyó Cabalceta.