Erick Cabalceta: “Alianza es un equipo aguerrido; va a ser un partido bonito”

El Alajuelense ya está listo para su compromiso de visita ante el Alianza en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga CONCACAF.



El cuadro manudo vino a El Salvador con cuatro bajas en su plantel, a pesar de esto el conjunto tico espera hacer un buen papel para regresar con tranquilidad a su país para el juego de vuelta.



“El plantel no es muy amplio pero hay mucha calidad, hay jugadores polifuncionales, el profesor nos dice que tenemos que estar atentos y preparados para cada circunstancia. Estamos en la Liga y tenemos que asumir responsabilidades y estar en la forma que el profesor (Fabián Coito) necesite. estamos 20 jugadores en El Salvador y el profe tomará la decisión de qué guerreros jugarán ante Alianza”, indicó el central Erick Cabalceta.



Cabalceta se mostró feliz por regresar a El Salvador y poder enfrentarse a varios de sus compañeros de selección, aunque comentó que el partido será complicado.



“El estilo de juego (de Alianza) lo hemos visto. Es un equipo aguerrido y es el bicampeón de acá. Cada partido es diferente, va a ser un partido duro, complicado. Va a estar lleno el Cuscatlán, va a ser un partido bonito, será un partido agradable para todos. Esperamos sacar un buen resultado para cerrar bien en casa”, comentó Cabalceta.



El zaguero agregó que el hecho que la liga salvadoreña esté paralizada no afectará al rendimiento de Alianza en este juego, y manifestó que no van a subestimar a su adversario.



“Lo que se ha visto es poco, por lo que han hecho por el parón, para nadie es un secreto que cada partido es diferente. Si ellos vienen jugando o no, no estamos confiados, no vamos a subestimar a un rival porque no tienen competición. Más en un torneo internacional, es a muerte súbita, van a venir con todo, vienen motivados y será un partido bonito en el que van a disfrutar, han venido jugando y hay que ver cómo van a plantear el partido”, expresó Erick.



Por su parte, el técnico del Alajuelense, Fabián Coito, comentó que ya conoce a algunos futbolistas del Alianza que han militado en la selección salvadoreña, debido a que los enfrentó hace un año en la octagonal cuando el estratega estaba al mando de la selección de Honduras.



“Con la selección de El Salvador casi un año exacto nos enfrentamos y jugadores de Alianza integraban la selección. Para ese partido también analizamos las características individuales de cada futbolista. Ese conocimiento vale para esta situación, más allá de que son situaciones y torneos diferentes. Conocer siempre a los jugadores permite adelantar lo que se va a preparar un partido”, declaró el estratega de los manudos.



Sobre las bajas que tiene su equipo, Coito expresó que “creemos en los futbolistas que están a la orden, en la expresión colectiva del equipo, en los objetivos que tenemos adelantes, más allá de estas bajas obligadas creemos en lo que pueda hacer el equipo”.



Además, el timonel considera al Alianza como un equipo con un “ataque explosivo”, y que buscarán frenar todas las posibilidades de los albos en el duelo de este miércoles.



“Limitar al máximo las posibilidades del equipo rival es parte del plan de juego, y tratar de tener una expresión colectiva que pueda hacerles daño en la parte defensiva del equipo rival y que nos permita convertir es uno de los objetivos que buscan los equipos, potenciando nuestras posibilidades por las características de nuestros jugadores”, dijo Coito.