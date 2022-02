Erick Acuña: "La meta del grupo es el Mundial"

El entrenador de la selección femenina de El Salvador, Erick Acuña, aseguró que comienza un camino eliminatorio muy difícil pero con mucha ilusión. El primer rival para las chicas es su similar de Belice este miércoles en el estadio Cuscatlán, pero el timonel asegura que el objetivo es ir a la octagonal y clasificar al Mundial.

Acuña destacó que sus pupilas llegan con muchas ganas y se ha trabajado todos los detalles, por lo que afrontan este reto con las ganas de sumar los tres puntos que les permitan llegar en buena manera a la parte final de la eliminatoria.

"Las chicas están enfocadas. Han sido conscientes de la importancia del trabajo día a día sobre todo este tipo de eliminatorias en el que solo pasa uno del grupo. Sabemos que tenemos llegar ante Panamá con mejores condiciones, sin menospreciar al resto de rivales, pero la ruta (para avanzar) pasa por ahí", externó.

"La meta del grupo es ir al Mundial. No sólo llegar a la octagonal, sino que queremos seguir. Sobre las foráneas, hemos recibido mucho apoyo en el fútbol femenino de parte de presidencia. Esto ha hecho que podamos medir un poco más dónde estamos. Nos ha tocado hacer visorías aquí y hemos tenido 49 legionarias y ha sido complicado para ellas también,pero esto es así y tenemos que buscar las mejores herramientas", dijo.

#SelecciónFemenina | Acuña: "Cada partido es como una final. Hemos tenido mucho apoyo de parte de la dirigencia. Tenemos algunas foráneas y han trabajado bien. La escogitación ha sido difícil, diferente. Hemos tenido 49 legionarias por todas las selecciones". — EL GRÁFICO (@elgraficionado) February 15, 2022

Sobre lo que busca en cuanto a su estilo de juego, Acuña dijo que serán un equipo propositivo con buen despliegue defensivo.

"Me gusta tener un buen balance defensiva, buen despliegue, pero no renunciar al ataque. Tengo que ganarles a los que van al Mundial, tengo que sacar a uno de los que siempre van. Es difícil pero ese es el camino, debemos tener un equipo que sepa defender bien e ir al ataque", expuso.

El timonel no podrá contar con Samaria Gómez, que milita en Francia, pero confía en que esté para la próxima ventana eliminatoria. "No podemos contar con Samaria (Gómez), no llegamos a un arreglo. Muy posiblemente se pierde la eliminatoria en Sub20, pero confiamos tenerla en abril ante Barbados y Panamá", expuso. Tampoco estaría la goleadora Paola Calderón, quien se resiente de una lesión.

Por su parte, la capitana Priscila Ortiz mencionó: "Un grupo muy bonito, unidos, conectadas con lo que tenemos que hacer. Tenemos enfocadas en este juego y tenemos que salir a proponer y ganar. La preparación ha sido bonita, el trabajo ha sido excelente".

"Todos los rivales son complicados pero estamos concentrados en nosotras y tenemos que ir partido a partido. La unión en el grupo es importante, estamos felices por esta oportunidad que se nos ha dado. Es importante también el apoyo de la afición para que estén presentes en el estadio", agregó.