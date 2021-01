Eric Calvillo, preseleccionado sub 23: "Es la vida entrenar fuerte para ganarse un puesto"

Eric Calvillo, promesa del San José Earthquakes de la MLS, fue una de las novedades en la primera práctica de esta semana de la preselección sub 23 salvadoreña que comenzó su segunda semana de evaluación bajo la dirección del salvadoreño-estadounidense Hugo Pérez.

El mediocampista de 23 años cuenta con 12 partidos en la MLS con el San José Earthquakes. Es nacido en Estados Unidos y su madre es salvadoreña. Eric formó parte de selecciones juveniles estadounidenses, a nivel sub 15, sub 17 y sub 19.

"Estoy contento de estar aquí, es el primer día de entrenar pero ya que estoy mirando los muchachos que están trabajando muy bien y entrenando fuerte, creo que tenemos potencial para este torneo que viene", comentó el futbolista a radio YSKL.

Al ser consultado sobre el trabajo con Hugo Pérez, Eric dijo que ya conocía la forma del ex futbolista santaneco, nacionalizado estadounidense.

"Ya conozco a Hugo Pérez, ahorita los entrenamientos que estamos haciendo son cosas que ya hacíamos antes. Hugo Pérez quiere que entrenemos así fuerte e intenso como todo mundo entrena, vamos a seguir entrenando así", expresó Calvillo.

La preselección sub 23 entrena tres veces al día en tiempos de una hora con los respectivos descansos. Calvillo destaca por la movilidad, técnica y visión de campo.

"El futbolista debe entrenar, divertirse y descansar también, estamos entrenando tres veces al día. Me están tratando bien, he hablado con unos de los muchachos, no sé sus nombres porque son primeros días y me están tratando muy bien", mencionó el jugador.

Calvillo también opinó sobre las instalaciones y sus expectativas. "Está cómodo y sé que es nuevo el lugar, estoy aquí para entrenar y luego competir con los muchachos. Es la vida entrenar fuerte para ganarse un puesto", dijo.

Sobre su trayectoria deportiva, Eric mencionó que inició jugando en Los Ángeles.

"Nací en Los Ángeles pero viví en California, jugué en clubes de Los Ángeles y cuando tenía 17 años firmé con el Cosmos de Nueva York, de ahí me llamaron del San Jose Earthquakes en 2018 y se que la Federación de El Salvador me estaba viendo y me llamó. Mi mamá es salvadoreña, quiero estar aquí y si no quería, no estoy, ahorita me siento bien y este lugar me está ayudando mucho", agregó el jugador.