Eric Calvillo: "Hay muchos jugadores aquí que pueden salir del país"

El legionario del San José Earthquakes Eric Calvillo conversó con el Güiri Güiri al Aire sobre sus sensaciones de poder ser parte de la selección sub-23 de El Salvador y disputar el Preolímpico de la Concacaf en la ciudad de Guadalajara del 18 al 30 de marzo.

Calvillo es un futbolista de 23 años que juega como atacante y de mediocampista. En su palmarés registra la participación como seleccionado estadounidense en el Mundial sub-17 de Chile.

"Estoy esperando ese torneo, ya me quiero ir a México y quiero jugar este torneo y haber qué pasa con nosotros. Llegué el lunes a El Salvador", fue la primera valoración de Eric.

El torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio será en Guadalajara y El Salvador tiene planificado viajar el 10 de marzo para un mejor acoplamiento de cara a la cita.

"Tengo 23 años y nací en California, Estados Unidos, pero toda mi vida he estado viviendo en California. Mi papá es mexicano, él nació en Guadalajara y mi mamá es de San Salvador y tenía la chance de venir a jugar por la selección de El Salvador", comentó el futbolista.

"Puedo jugar donde quiera atacando, pero estoy más cómodo de mediocampista en 6, 8 y 10 pero más de 8 y 10, me gusta esa posición más", reveló a la mesa más redonda.

Sobre su raíces salvadoreñas, Eric explicó que su abuelo, tía y primos de su mamá que residen en San Salvador.

Eric Calvillo confesó que aún no tiene un equipo salvadoreño a seguir pero sí mencionó que es hincha del Barcelona.

Respecto a su rodaje futbolístico destacó la participación en una Copa del Mundo nivel sub-17 hace cinco años con Estados Unidos.

"Yo estoy jugando con ellos desde sub-14 hasta sub-10 y gracias a Dios fui a un Mundial sub-17 en Chile y eso fue una experiencia muy linda que nadie me puede quitar. Tuvimos un gran equipo pero cuando llegamos allá no importa eso porque hay otros equipos que van a hacer la misma cosa. Fue un torneo mal para nosotros pero la experiencia para nosotros que somos jóvenes fue grande", dijo el jugador.

"Ya estoy jugando profesional MLS y teniendo el chance de jugar con uno de los tres (México, Estados Unidos) El Salvador me llamó más y me dijeron que querían que viniera a jugar a El Salvador y se juego bien este torneo me pueden llamar a la selección mayor y eso fue algo que me ayudó más para decidir que quiero jugar para esta selección", reforzó el atleta.

Calvillo espera que sea un buen torneo para la Preolímpica cuscatleca. "Decidí jugar también por mi familia, por mi mamá y por mí. No importa en la selección que esté jugando, pero voy a poner todo mi corazón y fuerza con el equipo que esté jugando, siempre lo voy a hacer", mencionó.

Eric también compartió sus valoraciones luego de incorporarse al trabajo con el técnico Hugo Pérez y destacó que hay talento.

"El grupo que tenemos juega muy bien, hay muchos jugadores aquí que pueden jugar en otro lugar y salir del país, a Estados Unidos y otros países, ellos tienen la técnica y fuerza, pero no es fácil, pero si hay muchos que sí pueden jugar o los llamen", expresó.

Para Calvillo el Preolímpico será una importante vitrina para mostrar el talento salvadoreño.

"Muchos van a vernos jugar a ellos y a mí también, mucha gente viendo esos juegos y este torneo es para demostrar que ellos pueden jugar con cualquier equipo y haber si los llaman", recalcó.

Calvillo volverá a coincidir con Joshua Pérez. "Solo hablamos de torneos y no sabíamos que íbamos a estar en esta posición, pero estamos contentos de estar aquí y hay mucha gente que quiere jugar por selección, no importa si es en México, Estados Unidos, España o de otro lugar y gracias a Dios que nosotros estamos aquí".

En el siguiente bloque, Cristian Villalta, Rodrigo Arias y Marcelo Betancourt analizaron otros aspectos de la participación de la preolímpica y del fútbol nacional.

"Los jugadores llegan a este país después de tener una alternativa en Estados Unidos, pero no creo que haya una regla de por qué país te vas a decidir. Hay muchos factores que influyen al decidir jugar por una selección o por otra", matizó Rodrigo Arias.

"En el año en que más competimos, es el año en el que menos queremos planificar y pensar en el futuro. Este año es decisivo para lo que pueda pasar en los próximos cuatro", mencionó Cristian Villalta.

Villalta puso otro problema del fútbol nacional en perspectiva. "Me parece que en el fondo lo que está quedando cada vez más patente es la necesidad de que la Federación Salvadoreña de Fútbol tenga una visión deportiva para todas sus selecciones y tenga un eje transversal de decisiones y comunicaciones entre esas selecciones".

"Yo me remonto a la de 2012 que fue la vez que estuvimos a un pelo de clasificar a los Juegos Olímpicos con un disparo de Herbert Sosa y otro del Inter Sánchez, la mayoría de esos jugadores los conocíamos, habían sido campeones", dijo Arias.

Para Betancourt "Todavía falta que alguien muestre el camino de una manera más clara".