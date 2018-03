Eraldo Correia tendrá que seguir dirigiendo al Firpo desde las gradas

No solo Efraín Burgos ha tenido que dirigir desde las gradas en la segunda vuelta del Apertura 2017. El brasileño Eraldo Correia es otro timonel que ha corrido con la misma suerte y el domingo, en su debut con Firpo, tuvo que irse a las gradas porque no tiene consigo el carné que lo habilita para estar en el banquillo.EL GRÁFICO habló con el presidente del Firpo, Modesto Torres, quien indicó que todavía la directiva que él preside no ha sido inscrita ante la pimera división, por lo que no están facultados aún para poder resgistrar al timonel brasileño en sustitución de Juan Ramón Sánchez."Cuando llegamos a un acuerdo con Eraldo ya era viernes por la mañana y nuestra junta directiva aún no está inscrita. En eso está trabajando ahora Enrique Escobar (vicepresidente del Firpo) para tratar de inscribirnos como nueva junta directiva. Una vez estemos inscritos como directiva ya podemos hacer formalmente la contratación de Eraldo. Apenas en la última semana de septiembre fue que la directiva anterior (encabezada por Raúl Mendoza Galo) presentó su renuncia", apuntó.De acuerdo con Torres, el no ser reconocidos hasta ahora por la primera categoría también les ha generado problemas con la documentación.El dirigente firpense reconoció que hasta ahora no ha sido finiquitado Juan Ramón Sánchez, el timonel anterior."Yo ya les di a mi contador y al vicepresidente del Firpo el contrato del profesor Sánchez para cancelarle y así preparar su finiquito", aseguró el dirigente del conjunto pampero en charla con EL GRÁFICO.