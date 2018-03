Eraldo Correia, técnico del Firpo, señala a sus jugadores tras derrota ante Águila

Eraldo Correia, técnico del Luis Ángel Firpo, reconoció que la derrota ante el Águila en el Juan Francisco Barraza ya estaba presupuestada, pero dijo que no esperaba caer de forma abultada.

“La derrota no me sorprende porque fue ante Águila. Perder ante Águila cualquiera lo sufre. Me sorprende la forma en que jugó mi equipo. El 3-0 fue demasiada goleada”, indicó el estratega brasileño.