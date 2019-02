Eraldo Correia renuncia como entrenador del Pasaquina

Eraldo Correia se cansó. El brasileño no cobra desde octubre del año pasado y, por esa razón, decidió dar un paso al costado. Antes del juego ante Limeño, por la octava fecha del Clausura 2019, el estratega presentó su renuncia al gerente del Pasaquina, Douglas Palacios.

Su renuncia coincide con la derrota de su equipo ante los cucheros, en Santa Rosa de Lima.

El entrenador dijo que son varias las razones que lo llevan a dejar el cargo en el conjunto de la Zona Oriental, entre ellas, el factor económico, que es lo principal para tomar la decisión, así como problemas de camerino.

"Se ha hecho difícil manejar el grupo. Pero el motivo principal de mi renuncia es lo económico. Creo que llegará otro mejor o igual que yo para poner la casa en su lugar. No puedo trabajar para el cura, como diríamos en buen salvadoreño. Tengo que devengar un sueldo. Cuándo voy a cobrar", aseguró en conferencia de prensa tras el partido en que sus burritos perdieron 1-0 en Santa Rosa de Lima.

"Hay muchos jugadores insatisfechos conmigo. A lo mejor yo no soy capaz de manejar el grupo. La carga se hizo muy pesada. Me hago a un lado para que otra gente venga. Es irrevocable. Quiero tener esa paz que Pasaquina no me la proporciona. Creo que el lugar de Pasaquina debe ser en una segunda división. Pasaquina no está preparado como ciudad para tener un equipo en primera división"

“No hay marcha atrás, hay mucha desunión en el vestuario. La carga es muy pesada y sin dinero está jodido”, añadió el suramericano.

Eraldo Correia dirigió a los fronterizos desde el torneo pasado.

Tras su salida, son tres los entrenadores que, por renuncia o despido, dejan el puesto. Los otros entrenadores que dejaron puesto vacante son Asdrúbal Kassely Flores (del Firpo, sustituido por Carlos de Toro) y Nelson Ancheta (Sonsonate).