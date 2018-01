Eraldo Correia celebró el empate del Firpo, en casa

El técnico de Luis Angel Firpo, Eraldo Correia, dijo que si bien merecían ganar el partido de anoche en Usulutan el punto es bueno para seguir sumando en la tabla de posiciones, tanto para evitar el descenso como para buscar posiciones de clasificación.

"Me quedó tranquilo con el resultado y con la entrega de los muchachos. El equipo jugó bien y pudimos ganar el partido, pero el resultado me deja tranquilo ya que no perdemos en el torneo y eso es bueno", dijo Correa.

El míster explicó que a pesar de los numerosos cambios en comparación del torneo pasado, los que han llegado lo están haciendo bien, principalmente los nacionales. En cuanto a los extranjeros, el entrenador consideró que hay que darles más tiempo y que al igual que los nacionales deben ganarse el puesto.

"Aquí nadie tiene un puesto seguro. Todos se deben ganar un puesto, nacionales y extranjeros, esa es la tónica que vamos a manejar. Pero en general, como digo, me voy contento con el resultado y ahora a pensar en el siguiente partido. Vamos a ir de visita, pero igual vamos a ir buscar puntos. En casa está claro que no vamos a regalar puntos y buscaremos ganar siempre", apuntó el estratega.