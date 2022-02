Eraldo Correia: "Tuvimos las ocasiones más claras"

Eraldo "Timbauba" Correia debutó la noche del sábado 19 de febrero como técnico de Firpo en la octava fecha del Clausura ante Águila. El entrenador brasileño llegó a suplir el hueco que dejó vacante el técnico argentino Roberto 'Toto' Gamarra tras su renuncia de la institución taurina.

Con solo un par de días entrenando a los usulutecos, Correia tuvo su primer examen en el derbi oriental ante el líder Águila, partido que terminó con empate a cero luego de un un juego intenso.

"Jugamos contra el mejor equipo del país hoy por hoy, Águila tiene un gran plantel y hay que reconocerlo", comentó Eraldo.

Durante el partido, hay que mencionar que Firpo mejoró en la etapa complementaria llevando peligro a la cabaña de Benji Villalobos y generando las opciones más claras del encuentro.

"Mejoramos bastante en el segundo tiempo y tuvimos las ocasiones más claras de gol, nos fuimos encima de ellos y fuimos superiores. Es cierto que no pudimos marcar pero estoy satisfecho con el desempeño de mis jugadores", remarcó el estratega sudamericano.

A pesar del empate a cero y el cierre del encuentro ante Águila, el entrenador destacó la actitud de sus pupilos pero advirtió que busca más en el plantel firpense.

"Me gustó mi equipo pero quiero más tomando en cuenta la calidad de jugadores que tengo. Hay algunos elementos que no los conozco del todo porque solo tuve dos días de preparación pero me gustó el compromiso del equipo"

Cabe destacar que, Firpo solo suma una victoria en el torneo y tendrá una semana comprimida ya que enfrentará a FAS y a Jocoro en un periodo de siete días.