Eraldo Correia: “Me tocó bailar con la más fea”

Eraldo Correia, técnico del Firpo, se mostró satisfecho por el despliegue de sus jugadores en el partido que perdieron en casa 0-1 ante el FAS y que tras el paro de labores entre semana se veía venir una derrota."Sin entrenar las posibilidades de ganar eran menores y fue lo que pasó", dijo el estratega admitiendo que la falta del pago de salario al equipo afectó.El brasileño expuso que, "buscamos el gol desde el primer minuto, encontramos a un FAS bien parado, con hambre como nosotros, el resultado nos deja tristes, pero debemos de valorar otros aspectos porque fue un buen partido. Firpo le puso sacrificio, ganas, pero no alcanzó, pero encontramos un rival digno, con más oficio. Me ha tocado bailar con la más fea porque desde que llegué he encontrado muchas dificultades, limitaciones en cuanto al equipo por expulsiones y lesiones".Anoche, le dio descanso a base titular del equipo, pero negó que se trate de medida disciplinaria,"son cosas del fútbol, tenemos un plantel extenso, hay que respetarlos, han tenido su oportunidad, unos estaban en las gradas, otros jugando, encontré el equipo en la posición que está, no tengo que reclamar a los que están adentro y afuera, todos merecen oportunidades, la tuvieron ahora y no supieron aprovecharla.""El jugador del Firpo es el menos culpable de estar en la posición que se encuentra, seguiremos trabajando, hay torneo por delante, con dignidad y vergüenza propia, con orgullo y pensar en los próximos partidos", concluyó.