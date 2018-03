Eraldo Correia: “Los equipos del Oriente del país están reventados”

Cabizbajo y guardando una bronca que lo inquietaba, así salió Eraldo Correia, timonel de Firpo, del estadio municipal de Chapeltique, ayer, tras empatar sin goles ante Dragón.El brasileño estaba con tanta bronca que no se calló nada y confesó que no le extrañan los malos resultados de su equipo, ni tampoco los del resto de combinados del Oriente del país. Dijo que eso es lo que merecen.“Es lo que merecemos, Firpo no merece más, Dragón mucho menos, Águila igual. Los equipos de la zona del Oriente del país están reventados, no planifican para dos o tres años y estas son las consecuencias de esa falta de planificación”, se quejó el estratega sudamericano, quien no asimiló que ayer su plantel no aprovechara la ventaja numérica dentro del campo de juego.“Si no aprovechamos esa ventaja que el rival te brinda no se merece llegar a otra instancia, así de simple”, acotó.Correia se defendió sobre el hecho de tener un equipo corto. Aseguró que ha tenido que echar mano de los reservistas y que además debe callar y aceptar que su dirigencia le recorte más el plantel, en alusión a la salida de tres de sus jugadores foráneos durante la presente semana.“Cuando llegué al equipo ellos no eran titulares con el técnico anterior. (César) González (el venezolano) estaba lesionado. No creo que el problema de Firpo redunde en eso. He intentado renovar el plantel con los cipotes, no es capricho mío, es la necesidad de renovar este plantel”, concluyó.El presidente del Firpo, Modesto Torres, dijo el martes que la no participación de los venezolanos César González y Piere Pluchino y del panameño Nicolás Muñoz en los últimos partidos era por decisión técnica, pero Correia descartó eso con sus declaraciones de ayer.