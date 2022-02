Eraldo Correia: “Busco cambiarle la mentalidad al plantel”

El brasileño Eraldo Correia Ribeiro fue presentado la tarde de este jueves al plantel de Luis Ángel Firpo como el nuevo técnico en lugar del argentino Roberto “Toto” Gamarra y así iniciar un nuevo reto en las filas usulutecas donde ya ha estado como técnico principal (la última vez en el Apertura 2020 en lugar de Renderos Iraheta) y por último como asistente del propio Roberto Gamarra en el Clausura 2021.

“Agradecido con Dios por volver a primera división, sabía que este día llegaría y al final ese día llegó, contento y qué mejor opción que sea Firpo que tiene un buen plantel, a la mayoría de los jugadores los conozco, ellos me conocen a mí y eso me facilitará el trabajo en la cancha”, resaltó el técnico sudamericano quien llega nuevamente como “bombero” a las filas ultralempinas.

Sobre su nuevo plantel y si considera que Firpo ha caído en una crisis deportiva, con un inicio frío de torneo, Eraldo dijo que ”no puedo decir qué ha sucedido en la interna de Firpo ya que estaba con Santiagueño en tercera división y dirigiendo en segunda división también, pero siempre he acompañado a Firpo en liga mayor porque tengo muchos amigos y allí y quiero que les vaya bien a mis amigos”, aseguró el ex jugador de muchos equipos en primera división.

Correia aclaró además de forma abierta que “hay que decirlo, no es lo mismo tener un buen plantel a tener un buen equipo, son dos cosas distintas. (En Firpo) hay buenos jugadores pero los números no mienten, vemos que Firpo tiene muy pocos goles a favor y muchos goles en contra; creo que a mi querido amigo ‘Toto’ (Gamarra), a quien admiro y respeto mucho, no pudo armonizar al grupo, falta armonía allí y posiblemente no todos jalan al mismo lado, algo que intentaré hacer, pero es solo mi especulación, mi opinión personal, porque es importante tener un buen camerino, que prevalezca la colectividad y siento que no existía eso, que sepamos que el beneficio es de todos cuando el equipo marcha bien, pero hay que ordenar la casa primero en lo anímico y en lo estructural”.

Eraldo Correia entrenó la tarde de este jueves por primera vez al equipo ultralempino, tercera sesión de la semana del equipo tricolor tras la renuncia del argentino Gamarra el lunes pasado por la tarde y trabajar en cancha con Geovanie Portillo, encargado de las fuerzas básicas del equipo usuluteco para preparar el duelo del fin de semana ante su vecino Águila por la fecha ocho del Clausura 2022.

“Ya comenzamos a trabajar desde este jueves por la tarde; les he dicho al plantel que son los mejores jugadores del mundo, del país, pero que deben de creer en ellos mismos, que hay que ceder al ego personal, no es boxeo o tenis lo que practican, es fútbol, un deporte colectivo y en eso voy a enfatizar, no trabajaré mucho en lo táctico y deportivo porque (Roberto) Gamarra trabaja bien, si no que hay que cambiarle el chip al jugador, tratar de cambiar el cassette a los jugadores, buscar trabajar más en la unidad del plantel”, destacó.

Sobre la negociación que sostuvo con la dirigencia pampera para llegar otra vez al sillón técnico de “los Toros”, Correia confesó que “me han pedido levantar al equipo y yo lo quiero, los jugadores también; inmediatamente porque tenemos semana comprimida, no como a dé lugar, deseo hacerlo poco a poco, primero ganar como local, tiene material humano para hacerlo, confío en mi capacidad y de los jugadores y como creyente de Dios que me ha traído acá a Firpo porque tiene buen propósito conmigo”, destacó.

Sobre su rival de este sábado por la noche en Usulután, Eraldo dijo que “motivación sobra, vamos contra el líder, el mejor equipo por ahora, en casa, con nuestro público, en un buen escenario, siempre tomo consejos, me gusta escuchar a los demás aunque al final soy yo quien decide las cosas, llega Águila con una derrota pero es el líder, tienen un buen plantel, posee buenas individualidades las cuales trataremos de anular para tener un buen partido en casa”, aseguró.