Eraldo Correia: "Alianza nos ganó sin merecerlo"

Luis Ángel Firpo cayó en casa 0-1 a manos de Alianza, la cuarta derrota en apenas cinco jornadas de la segunda vuelta que lo ratifica como sotanero del Clausura 2022 y que mira como casi imposible obtener su boleto de clasificación.

Para Eraldo Correia, el timonel brasileño de los ultralempinos, la derrota ante los capitalinos fue injusta e inmerecida por la manera en que su equipo le jugó al campeón nacional, con muchos deseos y corazón, pero carente de efectividad y sobre todo, de fortuna.

"Cuesta encontrar una respuesta a esta mala racha de Firpo, lastimosamente hay mucha ignorancia entre sectores (alrededor de Firpo), aficionados, dirigentes, algún sector de la prensa deportiva donde es fácil acusar, crucificar y señalar culpables en el cuerpo técnico y jugadores, pero nosotros somos los que más sufrimos", lamentó Eraldo en conferencia de prensa al final del juego.

El técnico sudamericano de los pamperos reconoció que hay factores que están afectando al plantel, desde lo emocional hasta el económico donde no todos están cancelados en sus salarios.

"Los muchachos están luchando, estamos tratando, se fue Carranza Murillo y llega Trigueros, trabajamos todos a conciencia, salimos a la cancha a ganar pero no hemos podido hacerlo, pero no hay gol, estamos pecando en la definición, ahora una fatalidad en la defensa con el autogol y Alianza se lleva los tres puntos cuando no lo merecía", afirmó.

Sobre sus posibilidades de clasificarse a falta de 18 puntos a disputar, Correia se aferra a los números al comentar que "matemáticamente aún podemos lograrlo, aún dependemos de nosotros mismos. Pero así como están las cosas donde pese a los malos resultados nuestro volumen de juego es bueno, pero no anotamos goles y la luz se nos va apagando", acotó.

Finalmente el técnico de los ultralempinos lamentó la ausencia de la Furia Pampera al estadio por decisión propia.

"Lamentamos mucho su ausencia, ellos forman parte de la institución, pero son decisiones que ellos toman de manera precipitada y no es manera de apoyar, deben reconsiderar su postura", comentó el timonel sudamericano quien espera que el problema económico en el equipo se solvente pronto.

"Sabemos la limitante que está viviendo la directiva, no es fácil, lo cierto es que está afectando, no todos en el equipo están al día en su salario, algunos están bien, a otros se les debe un mes, mes y medio y eso al final incide en el rendimiento individual. Mi deber es trabajar lo deportivo y responderé a ello", acotó al final.