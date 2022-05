Eraldo Correia: "Alianza es justo semifinalista"

Firpo guardó silencio tras el juego que perdió ante Alianza 2-1 en el Cuscatlán al refugiarse en su camerino y sostener una extensa charla con su dirigencia para saber el futuro de los pamperos.

Aún así, el brasileño Eraldo Correia, hasta este domingo técnico de los ultralempinos, admitió vía telefónica que "Firpo quiso ganar, pero no pudo, por un momento nos ilusionamos con el penal que fallamos pero al final el fútbol es así. Vamos dolidos por el resultado, nos quedamos dignamente, con un hombre menos, fuimos ordenados pero no alcanzó para ganar", reconoció el estratega sureño.

Sobre el juego, "Timbauba" reconoció que "por poco dejamos al Alianza afuera, más allá de su calidad también tuvo fortuna pero dejando a un lado todo eso Alianza es un justo semifinalista, tiene la ventaja de manejarse bien no por coincidencia, tiene una gran estructura, es un equipo poderoso, bien comido y eso al final influye mucho porque si Firpo es un grande, Alianza lleva la delantera a todos por su tarea y su logística", destacó.

Correia vaticinó que el Clausura 2022 ya tiene a sus dos equipos finalistas, pese a que apenas el miércoles iniciarán las semifinales.

"Siento que Alianza y Águila serán los finalistas por lo que han hecho, no me queda duda, son los que han manejado mejor las cosas y el fútbol al final premia eso", acotó.

Sobre la deuda pendiente en la interna firpense en donde su dirigencia tiene un ultimátum de la FESFUT de solventarlo a más tardar este miércoles 18 de mayo, Eraldo confesó que la dirigencia les prometió en el camerino que "antes del miércoles nos prometieron pagarnos, tiene una buena base de jugadores para la próxima temporada. No deseo que Firpo pierda su categoría, vamos a esperar que esa promesa se cumpla, a mí me deben solo 15 días, entiendo que a otros se les debe más, no está parejo, la deuda existe como la intención de pagar existe también", reconoció el estratega sureño.

Sobre su continuidad en el banquillo, Eraldo admitió que "estoy pesimista en continuar con Firpo, sabemos que hay deuda con jugadores desde el torneo pasado. Mi contrato finalizó, no me han dicho nada ellos de renovar por lo que veo difícil seguir, por allí buscaré si no se concreta nada con Firpo trabajar en segunda división donde me siento también capaz de enseñar", acotó.