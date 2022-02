Eraldo Correia: “Sé que vamos a levantar la cabeza”

El Firpo logró sacar un importante punto de Tierra de Fuego este miércoles por la tarde al empatar ante el Jocoro por la mínima.

El cuadro usuluteco perdía desde el minuto 20 ante el conjunto fogonero, pero una anotación de Styven Vásquez sobre el minuto 40 le permitió a los pamperos igualar el marcador.

El técnico de los toros, Eraldo Correia, comentó luego del partido que su equipo hizo un buen trabajo en una de las canchas más complicadas de la primera división, y aseguró que a pesar de ir en el último puesto, lucharán para salir de esa zona de la tabla.

Styven Vasquez se estrena como goleador pampero, te compartimos la jugada de su primer gol.�������� pic.twitter.com/yDnbKOVzua — Club Deportivo Luis Ángel Firpo (@firpo_oficial) February 23, 2022

“Por algo Jocoro está en los primeros lugares,e s una de las casas más difíciles del país, algún día así fue Metapán. Es demasiada pequeña y facilita el trabajo de ellos que conocen y entrenan todos los días allí, aparte de pequeña está muy irregular, demasiados hoyos, es dura es una cancha horrible, de verdad que sí; pero eso no justifica nada, incluso tuvimos más chance de ganar, más llegadas al gol, terminaron pidiendo la hora ellos, pero siempre es bueno (sacar) un punto de visita, tomando en cuenta la posición de Firpo, vamos de último, pero eso no me quita el sueño, no me preocupa más de la cuenta, sé que tengo un buen equipo, sé que vamos a levantar la cabeza, vamos a salir de eso, confiando en Dios primero y luego en el grupo de jugadores que tengo, que son de muy buena calidad”, analizó.

Desde que el estratega asumió el mandó del cuadro ultralempino, se ha medido a dos rivales que están en la pelea por permanecer en los primeros puestos de la tabla: Águila y Jocoro, y ante ambos equipos sacó un empate, sin contar con ocho futbolistas de su plantel debido a lesiones o enfermedades.

“Empatamos contra Águila de local, no empatamos contra cualquiera, empatamos con (en ese momento) el líder del torneo, el mejor equipo, el que tiene más goles a favor y en contra, también empatamos contra Jocoro en su casa que pocos equipos van a sacar puntos de allí, o sea que las circunstancias tenemos ocho jugadores fuera del equipo por cuestiones de enfermedades, lesiones, ocho jugadores que podrían ser muy útiles y esperamos que puedan volver pronto”, indicó.

En la próxima jornada, el Firpo jugará como local (a la espera de lo que determine el Comité Disciplinario de la FESFUT) ante el FAS, equipo que cayó ante el Chalatenango en la jornada anterior, por lo que Correia espera que sea un duelo complicado.

“Está duro, difícil, no hay partidos accesibles como dicen algunos, todos son difíciles, más que FAS viene de perder, no va a querer perder por segunda vez consecutiva, nosotros ocupamos los tres puntos pero ellos también, es un partido interesante y atrayente para el público. Espero que se llene otra vez el Sergio Torres, pero también espero que no haya más problemas, que haya seguridad y que disfrutemos de un buen espectáculo”, concluyó el timonel.