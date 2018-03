Equipos de primera división advierten con no inscribirse para el Apertura 2017

El presidente de la primera división profesional, Pedro Arieta Vega, reafirmó hoy los acuerdos tomados por el directorio de la categoría respecto al tema de los nuevos requisitos que exige la FESFUT para inscribirse de cara a la campaña 2017-2018. Aseguró que si sus demandas no son escuchadas tomarán la decisión de no inscribirse y por lo tanto no habría torneo Apertura 2017.

La FESFUT emitió en mayo un acuerdo en el que avisan a las tres ligas profesionales salvadoreñas sobre los requisitos para inscribirse en la nueva temporada. Hay varios puntos en discordia, pero uno de los más señalados es el incremento del 500 por ciento en el pago de fianza de los equipos de primera: pasó de 20 mil a 100 mil dólares.

"Estan pidiendo cosas que no todos los equipos podríamos cumplir y esto como liga nos pone en situación de alerta, porque de cambiar algunos requisitos no podríamos inscribirnos y no habrá fútbol de primera división", dijo Arieta Vega hoy a EL GRÁFICO.

La fianza es un monto económico que se da para asegurar el cumplimiento de una obligación o pago y debe ser respaldada por una afianzadora o banco local. Arieta Vega considera que el monto que ha impuesto la FESFUT es imposible de abarcar por cualquier equipo en El Salvador.

"El monto de la fianza pasó de $20 mil, que es el monto actual, a $100 mil dólares, cifra que es casi imposible que nos la puedan cubrir. Las consultas hechas indican que para fianzas mayores a los $20 mil dólares se debe dejar una garantía hipotecaría (a la institución financiera) y no creo que alguien (directivos) este dispuesto a poner en riesgo su patrimonio personal. Para conseguir la fianza actual nos pidieron tres firmas de fiadores", mencionó el dirigente.

OTROS ASPECTOS EN CONTRA

Otro de los aspectos que la liga mayor ve con preocupación es el límite de edad para los reservistas, ya que la FESFUT ha puesto un límite de 20 años de edad.

"Los jugadores que han sido formados en los clubes que sobrepasan los 20 años, pero que por diferentes situaciones no han alcanzado la madurez necesaria para jugar en la primera división, estarían viendo cortado su proceso y nosotros la inversión, porque se nos está obligando a que el jugador se vaya a jugar a segunda o tercera división y pierda la oportunidad de crecer en la institución donde ha venido trabajando. Esperaríamos que al menos se de un año más a estos jóvenes que aún esperan una oportunidad", subrayó.

"Ese límite de edad puede funcionar en otros países donde desde hace mucho se viene trabajando en divisiones inferiores y que el joven a los 19 años ya tiene la madurez que los nuestros no han alcanzado", enfatizó.

Arieta Vega mencionó que la liga no tendría inconvenientes de cumplir los requisitos si todos los agremiados tuvieran las posiblidades de completarlos.

"Hay una realidad actual. Por ahora quizá unos dos o tres equipos podrían cumplir dichos requisitos, pero el resto no, y no se puede iniciar un torneo con tres o con cuatro. Si no hay modificación sobre esta situación no nos inscribiríamos porque nadie podría cumplir con esos requisitos y entonces veremos cómo lo valora FIFA", dijo.

¿PELIGRA SU PARTICIPACIÓN EN CONCACAF?

Arieta Vega también es presidente coorporativo del Águila, uno de los equipos que participara en la Liga CONCACAF y confía en que haya una flexibilización por parte de la FESFUT para no verse afectados ni en el torneo local ni en la competición internacional.

"Así como están las cosas no podríamos inscribirnos para la próxima campaña y estamos sabedores lo que ello implica. Solo pedimos que sean acordes a la realidad de nuestro país. Son normativas que se vienen aplicando a todas las asociaciones, pero hay que hacer una diferencia a la situación que se vive en Sudamérica o en otros países del área a lo que vivimos en nuestro país. Hemos solicitado una cita al Comité para trabajar al respecto y exponerles nuestras preocupaciones como liga a fin de no parar el fútbol. La nota la presentamos hoy y quedamos a la espera de la respuesta que se nos pueda dar, porque el tiempo apremia", finalizó.

Las situación debe solventarse antes del 29 de junio, que es cuando arrancan las inscripciones.

Acá podés leer todos los requisitos que ha pedido la FESFUT para la inscripción: