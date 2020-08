Equipos de la zona Central detallan planes de entrenamiento para el Apertura

Los equipos de la primera división ya tienen claros sus planes de entrenamiento para el inicio del Apertura 2020. El Gráfico realizó un sondeo a los clubes de la zona Central (Alianza, Chalatenango, Atlético Marte y Santa Tecla) para saber cómo se prepararán de cara al inicio del torneo luego del parón de actividades por la pandemia de COVID-19.

De los cuatro clubes que conforman la zona central, solo Santa Tecla, con su nuevo técnico, están con el pendiente de definir los lineamientos de preparación de cara al Apertura 2020.

Alianza, uno de los llamados a destacar en este regreso de actividades, empezó desde hace dos semanas sus trabajos virtuales de la mano de su nuevo director técnico Juan Cortés.

El estratega español habló sobre cómo el equipo capitalino hará la transición de trabajos virtuales a la cancha y sobre cómo hará para que el plantel agarre de la mejor manera la idea de juego que se va implementar.

"Esta es nuestra segunda semana de entrenamientos virtuales, son tres semanas las que tenemos planificados en casa donde estamos haciendo trabajos preventivos, técnicos y de carrera, algo de aeróbicos y preparando el cuerpo para una pretemporada diferente después de tanto confinamiento", explicó el jiennense en plática con El Gráfico.

"A partir de la semana de septiembre volveremos a cancha, creo que son cinco semanas antes de que comience el torneo Apertura, donde pretendemos trabajar todos los aspectos del modelo de juego, también meter trabajo tanto técnico como físico y llegar lo mejor posible a la semana de competición", agregó.

Por su parte, Juan Ramón Sánchez habló sobre sus planes para trabajar con el plantel de Chalatenango de cara al Apertura 2020. Entre su planificación, según contó el estratega nacional está posibles salidas hacia la playa o montaña para optimizar el estado físico de los jugadores.

"Hemos hecho la planificación desde la primera vez que se anunció el inicio de una posible pretemporada e inicio de torneo, es una de las cosas que le admiro a la junta directiva. Nos pusimos de acuerdo en conseguir canchas alternas, de ir a la playa o montaña, todo eso ya está planificado, lo que hemos hecho es correr las fechas para mantener el mismo plan. Estamos pendiente de la iniciación oficial para que nuestro trabajo se traslade a la cancha, es mentira que se hará una pretemporada acorde a la de un torneo, por eso manejamos la cuestión del tiempo", adjuntó Ramón Sánchez con respecto al inicio de las actividades presenciales.

Por parte del Santa Tecla habló su nuevo director técnico, el argentino Juan Sarulytle. El estratega gaucho aseguró que primero quiere verificar qué se venía trabajando con Osvaldo Escudero para luego adaptar su modelo de trabajo de aquí hasta que inicie el torneo Apertura 2020.

"El problema es que yo no sé qué es lo que venía trabajando Tecla, sé que estaba trabajando en Zoom con un preparador físico que había quedado como ayudante de campo de Osvaldo Escudero y nosotros todavía no hablamos con él, no sé lo que hizo, sería mentir, pero la idea es que desde aquí hasta que empiece a trabajar en Zoom, que lo va ser mi profesor José Luis Guerra. Ya tenemos todo casi diagramado pero primero quiero ver qué es lo que hicieron, porque yo diseño el modelo de entrenamiento", dijo Sarulytle.

Uno de los benjamines del torneo, Atlético Marte, también están adelantados con respecto a su planificación de trabajo de cara al Apertura 2020. Rodrigo Hernández, preparador físico del bombardero reveló qué tipo de trabajos realizan los marcianos para llegar a tono a su regreso a la liga de privilegio.

"Nosotros empezamos a trabajar de manera virtual hace dos meses con rutinas de entrenos de baja intensidad para adaptarlos a cargas específicas. En la pretemporada haremos cinco microciclos desglosados en: 1) microciclo de adaptación; 2) microciclos de cargas; 3) microciclo de impacto o carga alta; 4) microciclo de impacto; y 5) un microciclo de competición de cara al inicio del torneo", explicó el experto en preparación física.