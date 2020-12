Equipos de la MLS se ilusionan con fichar a Messi

Las declaraciones de Lionel Messi sobre su posible salida del Barcelona y su deseo de jugar en Estados Unidos tuvo eco en algunos en Major League Soccer (MLS) que sueñan con ver jugar al genio argentino en su liga.

Un día después de manifestar su deseo de vivir o jugar en Estados Unidos surgieron algunos clubes muy interesados en el 10 azulgrana.

El Inter Miami y New York City FC son los primeros en valorar esa situación, según explican medios internacionales como Medio Tiempo, entre otros.

En el caso del club Inter Miami es copropiedad del ex jugador inglés David Beckham y ya demostró su capacidad financiera al contratar al argentino Gonzalo Higuaín y al francés Blaise Matuidi, ambos del Juventus por lo que no tendría inconveniente en poder llevar otra gran figuras del fútbol mundial a sus filas.

El club de Miami también trató de fichar al uruguayo Luis Suárez que finalmente aceptó la oferta del Atlético de Madrid, pero el charrúa sigue en la mira de la MLS.

El New York City FC también figura entre una de las posibles opciones para fichar a Messi. El equipo neoyorquino pertenece al mismo grupo empresarial que el Manchester City (City Football Group) y donde ya militó su excompañero azulgrana David Villa.

Según medios internacionales, el City de Pep Guardiola ya hizo anteriormente una propuesta a Messi para llevarlos a la Premier League y la oferta incluye una fuerte suma para cerrar su carrera en el New York City.

Con 33 años, el seis veces ganador del Balón de Oro dijo que en un futuro indeterminado le gustaría poder jugar o vivir en Estados Unidos.

“Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, lo que es la vida allí. Me gustaría, después, si pasa o no, no lo sé”, expresó Messi esta semana en la entrevista a Jordi Évole en La Sexta.

“Por aquí siempre serás bienvenido Leo”, dijo en un mensaje en su cuenta de Twitter la MLS el cual acompañó con las declaraciones de Messi sobre la liga.