Equipo uruguayo compite con Santa Tecla por fichaje de Sebastián Abreu

Al parecer no solo el Santa Tecla está interesado en el delantero uruguayo Sebastián Abreu para 2018, pues esta semana ha salido a la luz el interés de otro equipo suramericano.

El Albión de Uruguay, quien viene de vencer al Colón (2-1) y consagrarse como campeón 2017 de la segunda B nacional, ya le tiene hasta el uniforme listo al "Loco" Abreu para que forme parte de su escuadra en el torneo de 2018.

"¡Qué nivel! ya me prepararon la camiseta de @AlbionFootClub para cuando llegue al club 28. Muchas gracias Leo Blanco, pero ahora festejen que se lo merecen todos. Nuevamente felicitaciones", escribió Abreu en su cuenta de Twitter, en respuesta a los ofrecimientos que le ha hecho el club charrúa.

El Albión fue fundado el 1 de junio de 1891 y es considerado el primer club de Uruguay, ya que sus jugadores se dedicaban solo a entrenar y jugar, siendo los primeros

¿VOLVERÁ A EL SALVADOR?

Abreu dejó las puertas abiertas en el Santa Tecla luego de su paso durante el Clausura 2017. Prometió volver en 2018 para jugar la Liga de Campeones de CONCACAF con los periquitos, pero con las ofertas del Albion y del Puerto Montt de Chile las cosas se ponen difíciles.

Sobre la oferta del Puerto Montt, equipo chileno con el que ha estado jugando, Anreu dijo que "No se ha podido definir nada todavía por el hecho de que se está jugando el campeonato aún. Hay conversaciones avanzadas, hay intereses de los clubes, y la posibilidad latente de continuar en Puerto Montt. Pero me imagino que de aquí a dos semanas mi futuro va a estar definido. También hay oferta de China, pero eso viene a través de intermediarios. No me gusta hablar de nombres cuando todavía no hay ofertas concretas. Lo único concreto es la propuesta de Puerto Montt. Prefiero mantener cautela y cuando llegue el momento se va a saber".