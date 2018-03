Equipo mexicano ficha a Zinedine Zidane

MÉXICO. En marzo de 2002, el francés Zinedine Zidane cumplía sus primeros meses en el Real Madrid, procedente del Juventus italiano, su fútbol seguía impactando tras el Mundial de Francia 1998 y su nombre comenzaba a cobrar otra dimensión, tanta que en México un padre de familia bautizó a su hijo con su nombre.Zinedine Zidane González Pérez nació el 18 de marzo de 2002, en la ciudad de Morelia, capital del estado de Michoacán, a unos 300 kilómetros de la Ciudad de México.Y en el nombre tenía marcado el destino. Será futbolista, imaginó el padre, seguramente hincha del Morelia mexicano y del Real Madrid.Tres lustros después, el Zidane mexicano juega como delantero y da sus primeros pasos en el fútbol organizado de México. El lunes distintos medios dieron cuenta de la aparición del juvenil, quien jugó el pasado fin de semana.González Pérez tiene 15 años y juega en la categoría sub 15 del fútbol base del Morelia y ya tiene registros en la Liga MX del balompié azteca que datan desde que jugaba en la sub 13.En esa categoría, jugó tres partidos y no anotó ningún gol, mientras que en la sub 15, apenas el pasado sábado disputó 22 minutos en su debut de torneo.Sabemos que el adolescente mexicano nació en marzo de aquel 2002 pero no cuando fue registrado. En México es común que los padres tarden semanas y en ocasiones meses para registrar oficialmente a los recién nacidos y ello obtener su acta de nacimiento ante el Gobierno mexicano.Quizás el padre del González Pérez esperó a que el astro francés anotará aquel mítico gol de volea en la final de la Champions League de 2002 que el Real Madrid ganó ante el Bayer Leverkusen alemán, el 15 de mayo de aquel año en Glasgow, Escocia, para convencerse que era el nombre que quería para su hijo.El sueño de Zinedine Zidane González Pérez será como el de muchos juveniles en el mundo, debutar en el fútbol profesional, con su Morelia, figurar en México y después jugar en el fútbol de Europa, y por qué no, en el Real Madrid.