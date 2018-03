Equipo exige a sus juveniles que estudien una carrera para jugar en primera división

SAN JOSÉ, COSTA RICA. Los juveniles del Saprissa, uno de los equipos de fútbol más populares de Costa Rica, deben olvidarse un poco de los videojuegos y dedicar tiempo a estudiar alguna carrera si quieren ser convocados al equipo de primera división.

"Es bueno para ellos y mucho mejor para la institución. Nos estamos ganando buenas personas, gente preparada y no tengo duda de que le aportarán más al equipo", declaró en una conferencia de prensa el entrenador del Saprissa, Carlos Watson.

El pasado viernes, los juveniles Jaylon Hadden, Jairo Mejía, Brian Marín, Jefferson Venegas y Gino Vivi obtuvieron un título técnico en administración de empresas como parte de un convenio del club con el Centro Nacional de Estudios Técnicos (Cenet).

"Ellos están asegurando su futuro y el Saprissa está tratando de que sean mejores ciudadanos", agregó Watson, un experimentado entrenador caracterizado por formar futbolistas desde las fuerzas básicas.

Watson, de 65 años y quien dirige al Saprissa desde 2015, ha ganado dos títulos con el club y en su larga trayectoria también ha dirigido selecciones, entre ellas la absoluta y la sub 20.

ES UNA CONDICIÓN

El entrenador advirtió la semana pasada a los futbolistas jóvenes del Saprissa, tras un amistoso de pretemporada, que deben esforzarse más en sus estudios porque de lo contrario no tendrán oportunidad en el primer equipo.

"No me han quedado muy bien con lo de los estudios, entonces por ahí los vamos a apretar un poco. Si no los ven constantemente en el equipo es porque tengo que lograr que también se dediquen a estudiar", expresó Watson el 25 de junio pasado.

El plan de estudios técnicos de los juveniles del Saprissa es de carácter intensivo con seis horas semanales de clases presenciales y tres horas más mediante internet, con el fin de que no choquen con los horarios de los entrenamientos del equipo.

La advertencia de Watson ha sido clara: los que no estudien serán sacados temporalmente del primer equipo.

El primer ejemplo ha sido Jorman Sánchez, un lateral derecho que jugó varios partidos la temporada anterior y que no fue convocado para la pretemporada con el primer equipo.

El entrenador y el club creen que si los futbolistas estudian desarrollarán mejor el intelecto y eso les beneficiará a la hora de comprender la táctica de los partidos, pero también en su vida personal después de su carrera futbolística.

El Saprissa, conocido como el monstruo morado, es el equipo con más títulos en Costa Rica con 33 locales y tres de CONCACAF.