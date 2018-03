¿Equipo embrujado? La particular historia del Benevento italiano

ROMA, ITALIA. La esperanza de permanecer en la Serie A del fútbol italiano ya parece una utopía, por lo que el sueño actual del Benevento se reduce a un objetivo mucho más modesto: sumar aunque sea un punto, para frenar el peor comienzo de un equipo en alguna de las grandes Ligas de Europa, con 14 derrotas en 14 partidos.

Un remate cruzado desde afuera del área de Bryan Cristante a 15 minutos del final marcó el triunfo del lunes del Atalanta y sumó a una nueva frustración a los "Stregoni" (los brujos), que ciertamente parecen estar hechizados desde que ascendieron a la Serie A.

El tanto de Cristante fue el trigésimo cuarto que concedió en la campaña el equipo de la pequeña ciudad homónima de 60 mil habitantes, 60 kilómetros al sur de Nápoles. También sirvió para profundizar el peor arranque de la historia en Europa, que hasta hace dos jornadas compartía con el Manchester United, que en la temporada 1930/31 perdió sus primeros 12 partidos.

No sirvió de mucho haber jugado un partido "adecuado y prudente", de acuerdo al comentario del diario "La Gazzetta dello Sport". "Sus débiles ataques no fueron suficientes para rescatar el primer punto en la Serie A", remarcó por su parte "La Stampa". Para el resto de los diarios de en Italia, el presente del peor equipo de la Liga no tiene mayor relevancia.



¿ES UNA MALDICIÓN?

"Así termina este partido. Como todo los demás", se lamentó un aficionado en la página de Facebook del club, donde se reproducen las bromas y los comentarios por la insólita campaña. "El que armó este equipo debería estar prohibido de por vida en el fútbol", cuestionó otro. "Seguimos siendo la Cenicienta de Europa. Menos malos que de costumbre, pero lo suficientemente malos", añadió un tercero.

Incluso, el sitio se convirtió en un espacio para que hinchas de otros equipos aporten ideas para cambiar la suerte.

"Un poco de respeto para el Benevento", pidió un hincha que se identificó con el Inter de Milán, mientras que uno del Atalanta respiró aliviado por no ser el equipo que vaya a sacar de perdedor el "giallorossi". "Cuando rompan el hielo serán protagonistas. Salvarse no será imposible", remarcó.

En el estadio Ciro Vigorito, epicentro de la hazaña de dos ascensos consecutivos en la temporada pasada y en la anterior, los hinchas se toman el presente con una mezcla de humor y resignación: cantan un tema que dice "E ne ne vaaaa, la capolista se ne vaaaa", que significa algo así como: "Se aleja, el líder se aleja". El dato cruel indica que el Nápoles, el puntero tras 14 fechas, se les escapó a 38 de los 42 puntos posibles.

El entrenador Roberto De Zerbi, quien reemplazó a Marco Baroni después de la novena fecha, sigue alimentando esperanzas. "Mientras esté aquí, voy a creer", sentenció De Zerbi.

"Un evento positivo puede cambiar la temporada de este equipo. Lo que me hace ser optimista es que podemos alcanzar a al menos tres equipos de los que perseguimos y es posible sumar casi 10 puntos en tres juegos. Los jugadores tienen la actitud correcta y son buenos muchachos", indicó el técnico, que aspira a alcanzar al Hellas Verona (9 puntos), el Spal y el Genoa (10).

Ese evento positivo del que habla De Zerbi pudo darse en las últimas tres jornadas, pero los "brujos" carecieron de fortuna. En la fecha 12 se fueron al descanso en ventaja ante la Juventus, pero los campeones anotaron en el segundo tiempo por intermedio del argentino Gonzalo Higuaín y el colombiano Juan Guillermo Cuadrado y salvaron la situación.

En la jornada pasada, hasta el minuto 90 estaban sumando el primer punto ante el Sassuolo, incluso jugando con un hombre menos, hasta que los visitantes tuvieron un penal en el 93'. Estaba todo dado para el gran festejo cuando el remate de Domenico Berardi se estrelló en el travesaño. Sin embargo, 60 segundos después Federico Peluso anotó el tanto que dejó al Benevento otra vez sin premio.

Fue la segunda derrota agónica de las 14 y la novena con un solo gol de desventaja.

El lunes, el técnico del Atalanta, Gien Piero Gasperini, recordó esos dos partidos y aseguró que a su equipo le costó mucho quebrar la resistencia de un equipo que no debería estar en la posición que ocupa en la tabla.

Los problemas del Benevento no se limitan a los cero puntos, seis goles a favor y 34 en contra: los delanteros Amato Ciciretti y Pietro Iemmello, que entre los dos anotaron la mitad de los tantos del equipo, están lesionados para los próximos dos o tres partidos, mientras que el capitán Fabio Lucioni está suspendido de forma provisoria por un presunto doping.

Tanta mala fortuna lleva a los hinchas más supersticiosos a relacionarla con la historia de la ciudad, que en la Edad Media era conocida por ser un sitio de reunión de brujas.

Por ese motivo, además, el escudo del club es una bruja montada en una escoba, símbolo al que muchos le atribuían la fortuna en los inesperados ascensos consecutivos de 2016 y 2017. Ahora, ese hechizo parece haberse convertido en una maldición.