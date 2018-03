Equipo de primera división amenaza con no presentarse a su próximo partido por deuda salarial

Los jugadores del Chalatenango decidieron volver a los entrenos esta mañana, luego que la semana pasada, previo al partido ante el Firpo, pararon labores por la deuda salarial que tiene la directiva con el plantel.

De acuerdo con el zaguero Carlos Carrillo, el grupo volvió a entrenar este martes porque les prometieron que recibirán abonos de la deuda este martes. Pero también aseguró que la paciencia del plantel está llegando al límite.



Así está la posición del Chalatenango en este torneo: "Tabla del Clausura 2017".

El zaguero no descarta tomar medidas drásticas, como no presentarse este miércoles al juego como local contra Pasaquina, sino reciben dinero de parte de la directiva.

"Entrenamos hoy un poco molestos porque no se ha acercado nadie de la directiva para respondernos. Había una promesa de que hoy (lunes) o mañana (martes) habría algo de dinero, pero al parecer no habrá nada. Queda esperar las próximas horas para ver si hay noticias buenas, si no llegan vamos a dejar que estalle esta bomba, es decir que ya no haremos más por este equipo, porque al parecer a nosotros nos importa más que a los directivos. Nos rebuscamos para venir a entrenar, pero a los directivos les vale", apuntó el zaguero chalateco.

Carrillo no descarta que una de las medidas sea que el plantel no se presente a jugar contra Pasaquina, este miércoles.

"Si no hay dinero en las últimas horas vamos a mandar un comunicado en las redes sociales, para explicar mejor las cosas. Creo que no nos vamos a presentar al juego y después ya no vamos a entrenar. Eso es lo más seguro. Hemos tenido mucha paciencia, pero mucho se juega con nosotros", explicó Carrillo, en plática con EL GRÁFICO.

NO HAY DINERO

El delantero Bladimir Díaz fue tajante en afirmar que el presidente actual del plantel alacrán, Fernando Alas, no dará dinero para los salarios de los jugadores.

Pero el atacante cafetero, quien se perderá el resto del Clausura 2017 por una lesión de ligamentos, confía en personas cercanas al equipo que han prometido dar su aporte financiero para salir adelante.

"Esperemos que esto se solucione pronto. Tenemos fe en que esto se solucione mañana (martes). Hay un empresario de Chalatenango que podría ayudar. Se está haciendo lo posible para conseguir algo de dinero", apuntó Díaz.