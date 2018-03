Equipo de la Premier no celebrará Navidad debido al mal momento futbolístico que pasa

LONDRES. Rafael Benítez, entrenador del Newcastle United, ha manifestado que los futbolistas de la primera plantilla han cancelado voluntariamente la tradicional fiesta de Navidad del club por el mal momento actual que vive el equipo en la Premier League.

El Newcastle planeaba realizar la celebración este mismo sábado en Londres, después del partido de la decimoctava jornada de liga contra el Arsenal en el Emirates Stadium .

Sin embargo, según Benítez, los futbolistas del primer equipo han decidido cancelar la fiesta para centrarse en mejorar el rendimiento del equipo, que marcha en decimoséptima posición de la tabla, un punto por encima del descenso, y encadena ocho partidos sin conocer la victoria.

"Han cancelado los planes que tenían. Quieren mandar un mensaje claro diciendo que se preocupan y que quieren hacer las cosas bien. Sobre el terreno de juego puedes ganar o no, pero ellos saben que tienen que estar concentrados para hacer las cosas bien", aseguró Benítez.

"No tenían ningún tipo de presión por mi parte. Le pregunté a cuatro o cinco futbolistas y fueron muy claros: No podemos celebrarla. Eso fue todo; lo hablaron entre ellos y decidieron", dijo el madrileño.

"Este grupo de futbolistas está trabajando muy duro y no podía decirles que no merecían esto o aquello. Lo están dando todo. Pero han decidido no hacer la fiesta y eso es positivo. Les he dicho que quizá pueden hacer una cena o algo similar en el futuro si las cosas van bien", prosiguió.

El Newcastles es el segundo equipo de la Premier League que ha cancelado su celebración navideña esta semana, después del Everton, que decidió suspenderla el pasado 13 de diciembre.

Sam Allardyce, entrenador de los Toffees, decidió cancelar la tradicional fiesta tras comunicarle a sus jugadores que no se la merecen dado su rendimiento este curso.