Equipo de la MLS preguntó por un seleccionado sub-20

Luego del juego ante Panamá, disputado este martes en Bradenton, hubo un acercamiento de un visor de jugadores del equipo de la MLS, Nueva York City, quien hab habría preguntado al seleccionador sub-20 , Ernesto Góchez, por el volante por derecha, Andrés González.

"Me hicieron otras consultas, pero por el equipo en general. Pero el Nueva York City me preguntó por Andrés González. La persona que se nos acercó nos dijo que es un scouting de ese equipo. Se me acercaron a mí y al profesor Fernando Guerra (preparador físico). Me preguntaron por el número 14 (González) y luego dimos sus referencias . Esperamos que se pongan en contacto con la gente que corresponda", explicó Góchez.

Luego de eso, Góchez volvió a solicitar que los equipos de Primera División pongan su mirada en este combinado juvenil.

"Por eso, insisto, si visores internacionales están poniendo la atención en estos jugadores de esta selección, también la liga mayor debe hacerlo. Se debe analizar el funcionamiento de cada jugador.Podemos tener acá grandes jugadores para en un futuro llevarlos a selección mayor ", aseguró el seleccionador sub-20